Završeno donatorsko veče, do 22.15 građani 85.950 puta pozvali 1411

BANJALUKA – U Banjaluci je večeras održano osmo Donatorsko veče “S ljubavlju hrabrim srcima” za prikupljanje sredstava za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

Na humanitarni broj 1411 do 22.15 časova upućeno je 85.950 poziva za Fond solidarnosti, a broj će biti aktivan do ponoći.

Donatorskoj večeri su prisustovali predsjednik i premijer Republike Srpske, MIlorad Dodik i Željka Cvijanović, premijerka Vlade Srbije Ana Brnabić, brojni ministri iz Vlade RS, te poznate estradne, sportske i javne ličnosti iz RS ali i regiona.

Iz kabineta predsjednika RS biće uplaćeno 400.000 KM, dok će Vlada Srbije dati 250.000 evra za Fond solidarnosti.

Dok su u zgradi Vlade RS poznate ličnosti razgovarale putem telefona sa građanima koji su večeras uporno zvali 1411, u sportskoj dvorani "Borik" su nastupale mnogobrojne muzičke zvijezde iz regiona uključujući Željka Joksimovića, Miroslava Ilića, Željka Samardžića, Tropiko bend, Sašu Kovačevića, ali i domaće snage među kojima su Vanja Mišić i “One tri”.

Predsjednik Republike Srpske izjavio je da je ponosan što se osmi put organizuje akcija "S ljubavlju hrabrim srcima", kojom se pokazuje humanost prema bolesnoj djeci i njihovim porodicama.

"Ovo govori o našem humanom odnosu, o tome da ovaj svijet, bez obzira koliko bio brz, ne može da nas udalji od potrebe da pokažemo svoje ljudsko pravo lice", rekao je Dodik u pozdravnom govoru na početku večerašnje humanitarne akcije u Banjaluci.

Dodik je naglasio da je najveću zahvalnost dobio od roditelja koji su mi rekli da su ovom akcijom doživjeli saznanje da nisu ostavljeni sami.

"To je nešto što im je bilo potrebno u njihovoj teškoj borbi da nađu snage i volje. Upravo ova akcija koju organizujemo to daje svim ljudima. Volio bih da nijedno dijete nikada nema nijedan problem, ali život nas uči da to nije moguće i zato je potrebno da se okupimo i da uredimo tu oblast i da se omogući da uredimo tu oblast na način da se donesu zakoni koji će pokazati koliko je ovo društvo, prije svega, humano", istakao je Dodik.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da ga raduje činjenica da se sistemski želi i pokušava riješiti problem koji je, nažalost, prisutan u društvu.

"Bolje bi bilo da nemamo potrebe za tim, ali realnost govori da to zaista treba", rekao je Čubrilović.

On je podsjetio da je ovo već tradicija i da se osmi put organizuje ovakvo veče.

"Mislim da je to putokaz svim dobrim ljudima i ljudima dobre volje koji žele da se uključe i u akcije ove vrste. Nadam se da će naše društvo pokazati humanost, kao i do sada što je svaki put pokazalo", rekao je Čubrilović.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je večeras da je donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" kao i svih prethodnih godina na visokom nivou i da je ove godine, uz pomoć Vlade Srbije, prikupljeno najviše sredstava.

"Svakako da ova pomoć našoj djeci, našim najmilijima, bez obzira ko su im roditelji, svima nam puno znači i svakako da želimo da pomognemo. Sigurno će biti rekordna prikupljena sredstva u ovoj godini i hvala svima na odzivu, hvala svima na ovoj velikoj pomoći", rekao je Lukač koji učestvuje na donatorskoj večeri u Banjaluci.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović smatra da je veoma važno što su večeras Republika Srpska i Republika Srbija zajedno povodom donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".

"Muka nema granica, a ni pomoć ne bi trebalo da ima. Kada sam govorio na telefonu u `kol centru` zovu ljudi i iz Federacije BiH jer gotovo identično način doživljavaju problem i vidim da sa respektom govore o pomoći koju pružamo na ovaj način", rekao je Kasipović novinarima.

Kasipović je izrazio nadu da je ovo od velike pomoći za one ljude kojima je pomoć potrebna.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević rekao je da je ova akcija za svaku pohvalu, podsjećajući da je Srbija to uradila 2014. godine.

"Ovo je odlična stvar za Republiku Srpsku i za građane da znaju na koji način se prikupljaju sredstva i da ona dolaze u prave ruke, da oni koji imaju potrebu za tim, a ovde je reč o našim najmlađima, imaju pomoć od države i da ona bude, što je najbitnije, u pravo vreme", naglasio je Đorđević.

On je dodao da nekada brzina odlučuje o svemu.

"Ja verujem da ćemo mi ubuduće da sarađujemo i da će biti još veće podrške Srbije koja će biti još osetnija", rekao je Đorđević, koji učestvuje na donatorskoj večeri.

Natalija Trivić, načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku u banjalučkoj upravi grada nakon javljanja na telefon, rekla je da građani zovu iz svih dijelova RS, pa čak i dijasporovci koji su trenutno u RS došli da proslave praznike.

Pjevači Saša Kovačević i Miroslav Ilić rekli su da se rado odazivaju na svaku humanitarnu akciju, te su poželjeli brz oporavak djeci.