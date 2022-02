Abazović: Vučić ima političke favorite u Crnoj Gori

ZAGREB - Potpredsjednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji vjeruje u formiranje manjinske vlade, izjavio je da iako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javno proklamuje da ne utiče ni na šta u Crnoj Gori i da je to suverena slobodna država, on ima svoje političke favorite.

"I to je to, šta da radimo? Ja sam na drugoj strani, što bi se reklo, mi predstavljamo drugi politički subjekt, drugi svijet, drugo poimanje politike, drugu viziju", rekao je Abazović za HRT.

Odgovarajući na pitanje koliki je uticaj Vučića na događaje u Crnoj Gori, a na opasku da li zbog toga što ima favorite Demokratski front neće ući u novu vladu, Abazović je kazao da to nije razlog.

Pojasnio je da Demokratski front neće ući u vladu jer smatra da u ovom trenutku nije dobro da one strukture koje, kako navodi, "imaju malo narušen međunarodni ugled, ili stvaraju određeni problem da se društvo u potpunosti pomiri, da oni ostanu van struktura vlasti".

Na konstataciju da ga dosta napadaju i da mu prigovaraju da je "četnički Albanac", da je primio neke silne miliione kao i da je njegov brat od Vučića dobio kliniku u Beogradu, Abazović je odgovorio da te napade doživljava jako neozbiljno i da je Crna Gora, kako je naveo, zemlja u kojoj vrlo često političke elite kroz dramatizaciju pokušavaju da steknu političke poene.

"Kada je riječ o mom bratu i klinici u Beogradu, da to demistifikujemo. Vrlo sam ponosan na svoga brata i žao mi je što ga uvlačimo u političku igru. Moj brat je, a to može svako jednim klikom pronaći, vrhunski stručnjak iz genetike", kazao je Abazović.

Na opasku da li je toliko dobar da mu je srpski predsjednik poklonio kliniku, Abazović je kazao: "Toliko dobar da mu je on poklonio kliniku. Oni su tri ljekara koji otvaraju izvanserijsku kliniku, neviđenu na ovim prostorima. Oni inače rade i u Hrvatskoj, na Malti, u Španiji , operišu po Istanbulu, obučavaju se u Japanu. Oni su ljudi koji znaju 'know how'. Ali prosječnom biraču kojemu se obraćaju određene političke strukture u Crnoj Gori je taj svijet potpuno nejasan. Umjesto da budu ponosni na te ljude, oni ih žele uvući u političku kaljugu."

"Niti nam je bilo ko u životu nešto pomogao, meni hvala Bogu nikad ništa nije nedostajalo...", rekao je, između ostalog, Abazović.

Na pitanje da li će Srpska pravoslavna crkva (SPC) imati uticaj na njegovu budućnost, moguću manjinsku vladu, s obzirom na to da je nedavno bio u Beogradu kod patrijarha Porfirija, Abazović je odgovorio da je to sve bilo zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je usvojen i da ga, iako je bilo malo buke oko njegovog usvajanja, sada više niko ne pominje.

Odgovorio je i na konstatacuju da je tu i Temeljni ugovor.

"Imamo Temeljni ugovor koji treba da potpišemo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I šta je problem? Temeljni ugovor je potpisala Republika Hrvatska. Šta je problem da s jednom vjerskom zajednicom, koja ima veliki broj sljedbenika, ali da ima i mali - sa jevrejskom zajednicom, s bilo kojom, sutra s nekom budističkom zajednicom u Crnoj Gori... Šta je problem da država dodatno jamči ustavna prava koja vjernici u Crnoj Gori imaju", upitao je Abazović.

A na pitanje da li je problem u imovini SPC, poručio je da to nije problem niti je, kako je kazao, to predmet Temeljnog ugovora.