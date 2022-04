Brbabić: Nije napravljen dogovor sa Dačićem da bude premijer

BEOGRAD - Potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas da ne zna ko će biti budući premijer, niti da su joj poznata buduća kadrovska rješenja, pa ni to šta će ona sama raditi ubuduće i naglasila da sa predsjednikom SPS Ivicom Dačićem nije napravljen dogovor da bude premijer.

Brnabić je zamjerila partnerima iz SPS što su, kako je rekla, išli da uzimaju glasove SNS na izborima na osnovu neodgovorne politike, uz ocjenu da to doživljava kao izdaju tima.

Ona je rekla da joj se nisu svidjeli pojedini potezi Socijalističke partije Srbije (SPS) u predizbornoj kampanji, gdje je SPS, prema njenom mišljenju, neodgovornom proruskom politikom svjesno išla da uzme glasove SNS.

"Zameram našim partnerima iz SPS što su išli da uzimaju naše glasove na izborima na osnovu neodgovorne politike", rekla je Brnabićeva na TV Pink.

Brnabićeva je dodala da je to neodgovorno ponašanje.

"To nije odgovorno ponašanje, mi smo izgubili poene na tome. Naši glasovi su se prelili na SPS, NADA, nešto na SRS, Zavetnike, na konto toga što smo vodili odgovornu politku i čuvali Srbiju od svih oluja. Beskrajno sam ponosna na to. Aleksandar Vučić je mogao da vodi bilo kakvu kampanju i dobije tri miliona, da je insistirao na glasanju na Kosovu, rusofilskoj politici, ali to ne bi bilo dobro za zemlju", poručila je Brnabićeva.

Ona je rekla da neke poteze SPS doživljava kao izdaju tima zbog čega joj nije bilo prijatno.

"Ako ljudi međusobno ne čuvaju jedni druge, nema tu dugotrajnijeg uspeha i meni je to neka vrsta izdaje tima. Pomoglo nam je da se jasno izdiferenciramo kao stranka kojoj je Srbija na prvom mestu, a izbori na drugom", rekla je Brnabićeva.

Kada je riječ o kampanji Ivice Dačića i slogana "Dačić premijer" on navodi da to nije dogovor sa SNS:

"Nije postojao neki dogovor, jer opet, unapred bilo kakvi dogovori nisu u skladu sa načelima SNS. Prvo da čujemo šta narod ima da kaže i za koga će da glasa. Mi nismo oni koji dele funkcije, pre nego što čujemo ono što narod kaže".