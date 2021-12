Bura zbog izjave Milanovića: "Ne, ubijeni se ne nadoknađuju novcem"

Izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića o ubistvu srpske porodice Zec u Zagrebu prije tri decenije izazvala je burne reakcije.

Komentarišući jučerašnju komemoraciju povodom ubistva porodice Zec, Milanović je novinarima rekao da su preživjeli članovi porodice dobili obeštećenje i upitao: "Šta još treba?".

Eugen Jakovčić, medijski koordinator u Dokumenti, centru za suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj, kaže da je šokiran izjavom Milanovića, što, kako kaže, potvrđuje da smo i dalje u "glibu devedesetih".

"Kao aktivista koji godinama razgovara s civilnim žrtvama rata, neću reći da sam zgrožen, šokiran sam tim ponašanjem i izjavama i želim reći da je to poraz koji se naslanja na ovu politiku koja je pustila i napravila sve da i mi građani nosimo taj teret da su ubice naši sugrađani", kazao je Jakovčić za zagrebačku televiziju N1.

To je, istakao je, zaista porazno.

"To je kontinuitet jedne trule politike za koju smo mislili da smo je ostavili po strani. Mogao je, s obzirom na to da aktivno operiše odlikovanjima, pa ih vraća Glavašu, mogao je oduzeti odlikovanje za junački čin koje je Tuđman dodijelio Siniši Rimcu, kao jednom od onih koji su ubice Mihajla Zeca. Ne samo što je Rimac dobio to odlikovanje, nego mu je Tuđman dodijelio i Orden reda hrvatskog krsta. I Mesić je tog istog Rimca pomilovao kad je osuđen u predmetu Pakračka poljana. Taj kabinet na Pantovčaku ima kontinuitet negiranja ovog događaja", kaže Jakovčić.

Jakovčić kaže da preživjeli članovi porodice Zec nikad nisu dobili izvinjenje, a obeštećenje je uslijedilo tek kad je pokrenula građanski postupak i to kad je sudija planirala da uvede priznanje o krivici i počinjenju zločina.

"Tek je onda neko procijenio da je to opasan presedan i da je trenutak da se direktnom nagodbom to izbaci iz prostora", priča Jakovčić.

Na pitanje šta o svemu kažu preživjeli članovi porodice Zec, Jakovčić kaže da nikad nije smogao hrabrosti da ih pozove u Zagreb.

O tome zašto niko nije odgovarao za ovaj zločin, Jakovčić kaže:

"Ovo definitivno spada u ratne zločine koji ne zastarijevaju. Treba doći i taj dan kad će neko u pravosudnim institucijama smoći snage otvoriti ovaj slučaj i detaljnije istražiti ko je aktivno učestvovao u pravosudnom zataškavanju", rekao je, između ostalog, Jakovčić.

Istakao je da je ubistvo porodice Zec zločin i da Hrvatska kao društvo i institucije imaju obavezu da se s tim suoče, kao i da isplatom obeštećenja ne može biti sve riješeno, prenio je Tanjug.

Novinar Boris Vlašić u tekstu za zagrebački "Jutarnji list" predsjedniku Hrvatske je poručio: "Ne, Milanoviću, ubijeni se ne nadoknađuju novcem".

Kako je naveo u autorskom tekstu, rečenicom "Šta još treba?", Milanović se ponaša kao da je u redu ubiti jednu porodicu, a preživjelima isplatiti neku svotu novca.

