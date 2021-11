Čedomir Jovanović se oglasio o napadu na aerodromu

BEOGRAD - Lider LDP Čedomir Jovanović kaže da je potrešen zbog incidenta na Aerodromu "Nikola Tesla" kada mu je razlupan automobil.

On je kazao da mu se sin javio da dolazi u Srbiju iz inostranstva gdje pohađa srednju školu.

"Pozvao me je u pola devet sa aerodroma u Amsterdamu da mi kaže da dođem da ga sačekam da odnesemo kolač u crkvu zajedno za slavu, jer je to naš dogovor - da porodica uvek, gde god da smo, taj dan budemo zajedno. Šta da vam kažem, otišao sam tamo i parkirao auto normalno kod drugih automobila, vratio se s njim, dok sam prelazio ulicu ispred one dve trake, terminala dva... To su debili, to nije Srbija, ali nažalost jedna budala je uvek dovoljna i glasnija od miliona normalnih ljudi. Prošli su pored kola, izvređali, uličarski repertoar, progutaš sve i ideš dalje", rekao je Jovanović za Telegraf.

Kako navodi, kada je prišao kolima, primijetio je da mu je zgužvana zadnja tablica.

"Došao sam do kola, uzeo sam onaj njegov ranac sa kompjuterom što je poneo, da ga stavim u gepek, vidim zgužvana mi tablica. Prekrio sam rukom da on to ne vidi, pokušao sam da je ispravim, dosta mi je te bede da mora da gleda, a on mi kaže 'pa napred su polomili tablicu, nema tablice'. Prođem pored kola, ceo išutiran auto. Šta da radim onda? Sina sam stavio na taksi da ide kući, a ja sam morao tu da ostanem, da to prijavim. Jer ako ne prijavim, zaustaviće me neka patrola na putu, pa će biti opet da sam siledžija", kaže Jovanović.

Kako dodaje, prvo je došla policija iz Surčina, pa jedno odjeljenje iz 29. novembra, pa drugo odjeljenje iz 29, te da se vratio kući jutros u četiri sata.

"A pritom vozim neku smešnu škodicu, koju sam uzeo u rent-a-car da ne bodem nikome oči. I žao mi je što ovo sad treba da bude tema. Uprkos svemu, ja i dalje mislim da u ovoj zemlji ima mnogo više normalnih ljudi i da zbog njih ne smem da dozvolim da te budale budu naše lice", odlučan je predsledik LDP-a.

Upitan da li sluti razlog takvom ponašanju, Jovanović je vrlo rezigniran.

"Nemam predstavu. Videli su me sa prozora kad su me izvređali. Glupost, eto, šta drugo da kažem. Više ne znam šta da radim. Kad mi provale, kad mi maltretiraju porodicu, kad to hoću sam da rešim onda sam kriminalac, kad pozovem policiju, onda to postane tema o kojoj sad treba da se izjašnjavaju svi drugi. Eto. Šta bi bilo da sam u tom trenutku naišao sa svojim detetom. Ili da sam se detonirao, pošto nisam ni ja otirač. Neko da vam psuje majku. Žao mi je, šta da vam kažem, žao mi je zbog pristojnog sveta koji se probudi ujutru i onda vas dočeka ta beda. Ali, živ čovek sve izdrži", kaže Jovanović za Telegraf.