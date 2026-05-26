Čudo na Jadranu: Sletio u provaliju duboku 150 metara i sam izašao iz smrskanog auta

BRELA - Vozač koji je jutros, 26. maja, sletio automobilom u provaliju duboku oko 150 metara na području Dubaca, na Makarskoj rivijeri, prošao je bez težih posljedica, a prema riječima vatrogasaca, uspio je sam izaći iz vozila prije dolaska spasilačkih službi.

Kako su saopštili vatrogasci iz Brela, dojavu o nezgodi dobili su jutros u 5.35 časova, nakon čega su hitno izašli na teren.

"Po dolasku na mjesto intervencije zatekli smo vozilo izvan kolovoza, dok je vozač, srećom, već bio izvan automobila", naveli su vatrogasci.

U akciji spasavanja učestvovali su i Vatrogasci Baška Voda, JVP Makarska, Vatrogasci Zadvarje i Vatrogasci Omiš, kao i ekipe Hitne medicinske pomoći i policije.

Iz vatrogasne službe apelovali su na vozače da budu dodatno oprezni i brzinu prilagode uslovima na putu, posebno na zahtjevnim dionicama poput Dubaca.

Fotografije s mjesta nezgode pokazuju potpuno uništen automobil, zbog čega mnogi ovu nesreću nazivaju pravim čudom.