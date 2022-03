Dačić: Ko traži uvođenje sankcija Rusiji, taj je protiv Srbije

BEOGRAD - Srbija ne bi trebalo da vodi politiku u skladu sa interesima Zapada i Istoka, nego u skladu sa sopstvenim interesima, a onaj koji traži da uvedemo sankcije Rusiji nije protiv Rusije, nego protiv Srbije, izjavio je jutros predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

Naveo je da danas raspisuje predsjedničke izbore i ocijenio da su događaji u i oko Ukrajine uslovili da izborna kampanja u Srbiji bude manjeg intenziteta nego što bi to bilo normalno mjesec dana uoči izbora.

"Mi smo u situaciji kada se od nas očekuje da se svrstamo na nečiju stranu. Svi polaze od svojih interesa, logično je da i Srbija polazi od svojih, a mi nemamo interesa da vodimo politiku u skladu sa očekivanjima Istoka i Zapada, nego sa našim interesima", istakao je Dačić gostujući na RTS-u.

Dodao je da Srbija uvažava šta govore iz Brisela, ali da je naša obaveza da spoljnu politiku usklađujemo sa politikom Evropske unije (EU) postepeno do ulaska u Uniju.

"Da li će oni nama da kažu da ćemo sutra da uđemo u EU da bismo danas mogli da uskladimo našu politiku. Ne, kažu to je za 10, 20 ili 30 godina. Pa dobro, mi ćemo našu spoljnu politiku da uskladimo za tih 10 ili 20 godina", rekao je Dačić i zapitao da li će zapadne zemlje da povuku priznanje Kosova i Metohije i da prestanu sa narušavanjem teritorijalnog integriteta Srbije.

Prema njegovim riječima, onaj koji traži da Srbija uvede sankcije Rusiji, nije protiv Rusije, nego protiv Srbije.

"Oni će sutra da traže da se Kosovo primi u NATO, u UN. Kome ćemo onda da se obratimo? Pa Rusiji, a ako im uvedemo sankcije nemamo kome da se obratimo. Vratite nam princip teritorijalnog integriteta, poništite priznanje Kosova, pa možemo da razgovaramo", naveo je Dačić.

Naglasio je da mu je žao zbog događanja u Ukrajini, jer je, kako je istakao, riječ o bratskom narodu.

"Mi saosećamo sa svim patnjama. Branimo princip teritorijalnog integriteta, ali moramo da brinemo za naše interese. Ako mislite sada da uvedemo sankcije Rusiji, to znači da će Kosovo biti primljeno u Ujedinjene nacije", kazao je Dačić.

Naveo je da danas u 12 sati, u skladu sa ovlašćenjima, raspisuje predsjedničke izbore u Srbiji.

"Izbori će biti održani 3. aprilaj, a predaja lista se završava istog dana kada i za parlamenterane izbore. Danas počinju izborne radnje", rekao je Dačić.

Pojasnio je da se u narednih desetak dana predaju liste kandidata i za predsjednika, ali i za parlamentarne i lokalne izbore kao i da predsjednik države ima mandat koji mu traje do kraja maja i on je u punom mandatu do izbora, a jedino je Vlada Srbije u tehničkom mandatu.