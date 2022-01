Dačić o slučaju Đoković: Biće posledica po odnose Srbije i Australije

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će sve što se dešava sa Novakom Ðokovićem u Australiji ostaviti posljedice na odnose Srbije i Australije.

Dačić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da teško da će Australija prihvatiti bilo koje argumente države Srbije kada je riječ o slučaju Novaka Ðokovića.

"To nije nikakav specijalan i specifičan slučaj. Ovde je reč o politizaciji pitanja jer na stotine ljudi dobija razna izuzeća. I mi političari smo bili na raznim odlučivanjima svuda po svetu. U Britaniju smo morali da idemo. Cela delegacija je morala da traži izuzeće ali je to bilo u okviru političkih manifestacija, pa su UN garantovale za to. Ako mogu drugi teniseri da dolaze, zašto se neko tako ponaša prema Novaku Ðokoviću", postavio je pitanje Dačić.

Ukazao je da postoje političke implikacije i da će to što se dešava ostaviti posljedice po odnose države Srbije i države Australije.

"Naši odnosi nisu mnogo razvijeni jer smo udaljeni, to je zemlja koja sebe smatra izuzetno posebnom i specifičnom, oni to uvek govore. Kad smo tražili ukidanje viza, oni su rekli da i engleska kraljica mora da ima vizu da bi došla u zemlju kojoj je kraljica", rekao je Dačić.

Ukazao je da je Ðoković u Australiju došao poslije njihovog odobrenja i ocijenio da je ponašanje australijskih vlasti sramno da to treba staviti do znanja Australiji.

Dačih je podsjetio da Novak ima diplomatski pasoš Srbije i da nije bilo ko.

"On je teniser broj 1, svetsko ime i legenda. Ovo je neubičajeno, sramotno, drsko", istakao je Dačić.

Dodao je da ne vjeruje da će poslije svega premijer Australije doći u Srbiju.

"Niti nam treba", rekao je Dačić.

"Mislim da su ušli u neviđeni problem sami sa sobom. Novak je već pobednik. Očigledno da oni njemu ne daju da igra. Ovo je način da se spreči da postane najbolji teniser u istoriji. Život je dug, nadam se da će taj premijer nekada doći u stiuaciju da može da oseti kako je to kad se neko prema njemu ponaša kako se on ponaša prema drguma", naglasio je predsjednik Skupštine Srbije.