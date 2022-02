Dobitnik nagrade za kunu na euru suočen s optužbama za plagijat

Dizajner Stjepan Pranjković, koji je za svoj uradak dobio nagradu od 70.000 kuna, ali i čast što će od 2023. u opticaju biti kovanica koju je osmislio, suočen je s ozbiljnim optužbama za plagijat

Naime, kuna na grani koja je u središtu kovanice identična je kretanjem i položajem kuni koju je fotografisao poznati škotski fotograf Iain Leach.

Frapantnu sličnost primijetili su korisnici društvenih mreža koji su fotografa na to upozorili, na što je on rekao da nije znao za to niti mu se iko obratio. Dodao je ironično kako se "nada da će dobiti bar jednu kovanicu".

Međutim, otkriveno je i da je dizajner krajem avgusta prošle godine u Facebook grupi "Bring your own laptop online" od korisnika tražio pomoć oko obrade fofografija. Zanimalo ga je kako da izrez s jedne fotografije prebaci iz Photoshopa u Illustrator ili drugi program u kojem bi mogao dodati efekte.

Razvila se rasprava oko problema, a Pranjković je pojasnio zašto mu to treba.

- Ma, dizajniram neke kovanice i trebaju mi svjetlosni efekti kako bih dobio metalni izgled fotografije. Pokušao sam na razne načine, ali nijedna verzija mi se ne sviđa - napisao je na engleskome.

Fotograf: ‘Navedite pravog autora‘

"Nisam bio svjestan da je ta fotografija uzeta za dizajn hrvatske kovanice eura. Ukazali su mi na to tek nedavno i nisam još detaljno proučio slučaj - Da, izgleda kao moja fotografija koju je netko uzeo bez mog dopuštenja i iskoristio je za dizajn nove hrvatske kovanice. Rekli su mi da je bio konkurs i da je taj dizajn pobijedio. Čuo sam i da je pobjednik dobio novčanu nagradu. Ja nisam dobio ništa ", rekao je fotograf za 24sata.

"On je lopov. Uzeo je moju fotografiju i pokupio nagradu. Mislim da bi mu oni koji su to organizirali trebali povući novčanu nagradu i navesti pravog autora fotografije po kojoj je napravljena hrvatska kovanica", poručio je fotograf.

Stjepan Pranjković je magistar primijenjenih umjetnosti, a prije nekoliko dana guverner HNB-a Boris Vujčić na prigodnoj mu je svečanosti uručio priznanje za njegov rad na kovanici.

‘Nikad nisam vidio kunu uživo‘

Pranjković je u razgovoru za Jutarnji prije izbijanja afere rekao da nije siguran da je ikad u životu vidio kunu uživo, tek možda u zoološkom vrtu.

"Završio sam srednju školu za grafičkog dizajnera, zbog čega mi tehnički dio nije bio problematičan. Kako je izgledao proces? Razmišljao sam o svojim potencijalnim rješenjima za kovanice otprilike dva tjedna. Nisam skicirao, nego sam odmah napravio prikaze s kojima sam se i prijavio. Sam izvedbeni dio, odnosno dizajniranje, napravio sam u manje od jednoga dana", kazao nam je Pranjković, koji je prijavio rješenja za sve varijacije novih kovanica.

Nakon što je završio Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, upisao je Likovnu akademiju, na kojoj je i diplomirao uz poseban interes za ilustraciju, animaciju i strip, područja koja su mu, govori, i danas glavna okupacija i najveća ljubav. "Autor je na kovanici istaknuo teksture, zbog čega je njegov prikaz iznimno realističan", stoji u objašnjenju odabira njegova rada.

(Jutarnji.hr)