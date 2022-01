Gerovac: Postoji radna verzija Matejevog nestanka, neke ranije isključene

ZAGREB - Policija Srbije je preduzela sve i na osnovu svih činjenica koje znaju postoji radna verzija nestanka Mateja Periša, o kojoj ne mogu govoriti, rekao je pomoćnik glavnog direktora policije i načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac na pres-konferenciji koju je MUP Hrvatske održao.

On je rekao da su neke verzije sa početka isključene.

Delegacija MUP-a Hrvatske bila je u Beogradu prije dva dana i Gerovac je naveo da su razmijenili saznanja koja su prikupili i da koordinacija i postupanje policije traje od prijave nestanka.

"Ona se odvijala svakodnevno putem kako međunarodne policijske suradnje, tako i putem normalnih komunikacijskih kanala", rekao je.

On je rekao da ništa ne ukazuje da je Matejevom nestanku prethodio neki nasilni postupak.

"Srpska policija napravila je izuzetan posao u praćenju kretanja Mateja Periša. Svaka sekvenca je izuzeta, a to je izuzetan posao jer su pregledani sati materijala. Dakle, snimci su detaljno pregledani i analizirani, i još se pregledaju i izoštravaju", rekao je Gerovac.

Na pitanje da li je osoba koja silazi ka vodi Matej da ne može davati detalje.

"Možemo reći da je osoba koja je odjevena kao Matej došla do vode, ne postoju policajac koji će reći da je on sigurno ušao u vodu, postoje stvari koje upućuju, ali ne možemo davati detalje", pojasnio je on.

Što se tiče konzumacije opijata, takođe je rekao da ne možer davati detalje, s obzirom na to da su potrebne analize krvi, a na to šta je srpska policija prenijela ne može odgovarati.

"Sav dolazak i odlazak mladića iz Splita u Beograd tačno se zna, svaki segment, ne postoji neka rupa u ovom trenutku koja nije pokrivena", rekao je on.

Na pitanje kako će hrvatska policija pomoći kaže da će preduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje.

"Postoji mogućnost obavljanja razgovora, to može biti više puta, dok god smatramo da je potrebno razgovarati s njima, ima još radnji kojima možemo pomoći kolegama iz Srbije, ali o tome ne možemo govoriti", rekao je Gerovac.

U vezi s mobilnim telefonom je rekao da Srbija ima sve sisteme za lociranje mobilnog telefona, što su uradili.

"Mi imamo metode za to, ali ne mogu otkriti kako ćemo pomoći kolegama u Srbiji", dodao je.

"Srpska policija je poduzela sve radnje koje se poduzimaju inače, angažirane su sve snage. Sve što se u takvim slučajevima poduzima, Srbija je poduzela. Intenzitet i dalje se nastavlja kao i prvog dana", dodao je Gerovac.

Matej Periš, mladić oz Splita, nestao je u noći između 30. i 31. decembra 2021. godine u Beogradu, gdje je s prijateljima dišao da proslavi Novu godinu. Za njim se intenzicno traga 13. dan.