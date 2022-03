Gradonačelnik Zagreba o padu letjelice: Ovo je događaj bez presedana

ZAGREB - Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević dao je izjavu o padu letjelice na Jarunu I rekao da se ovako nešto nikad nije dogodilo u Zagrebu te da su dijelovi letjelice su na više lokacija.

"Znate već da se radi o letjelici... dijelovi letjelice su na više lokacija. Nitko nije stradao i to je sreća u nesreći. Radi se o relativno velikoj letjelici. Vrijeme kad se ona srušila i lokacija gdje su fragmenti sletjeli, nevjerojatno je da nitko nije stradao. Nadležno ministarstvo će se uskoro obratiti javnosti, DORH radi očevid. Zasad nema informacija o eksplozivnim elementima", rekao je Tomašević, prenosi Index.

On je dodao da će saobraćaj biti otežan sve dok se ne završe uviđaj.

"Pričekao bih državne službe da komuniciraju o tipu letjelice. Imamo DORH, na njima je da daju informaciju da kažu otkud je došla letjelica. Čuo sam se i s premijerom na ovu temu, razmijenili smo informacije koje imamo, otkud je došla i kako je moguće da je došla kod nas. Ovo je događaj bez presedana, ovako nešto se nikad nije dogodilo u Zagrebu. Zagrepčani su već istraumatizirani potresom i pandemijom", rekao je Tomašević.

Rekao je da je u pitanju nekoliko lokacija u pitanju gdje su pali fragmenti, te dodao da nema naznaka da se radi o nekakvoj namjeri.

"Sad je glavna stvar kako je moguće da je došlo do toga i kako osigurati da se to više nikad ne ponovi", rekao je Tomašević.

Kako kaže, još se utvrđuju lokacije fragmenata.

"Nastala je imovinska šteta, najvažnije je da nitko nije stradao. Nisam osobno vidio ostatke, ali i da jesam, ne bih opisivao što sam vidio. Sustav je upregnut i koordiniran sa sustavom državnih službi. Svi pažljivo komuniciraju jer je sve ionako osjetljivo. Imovinska šteta je na vozilima, ali utvrđuju se i lokacije fragmenata pa ćemo znati više", rekao je Tomašević.

"Situacija da takva letjelica padne u glavnom gradu države, na više lokacija, u smislu vremena kad je manje pješaka na ulici, to jest sreća jer nitko nije stradao. Ključno je utvrditi kako se to dogodilo i kako da se to više ne dogodi. Ovo je bez presedana", ponovio je Tomašević.