Grenel došao na Merdare i prenio poruku Amerike: "Frustrirani smo"

Nekadašnji američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel obratio se jutros novinarima na prelazu Merdare.

On je rekao da je na Kosovu bio u svojstvu privatnog građanina, a ne kao predstavnik američke administracije, ali i da je frustriran dešavanjima tokom posljednjih nekoliko nedjelja.

"Kao prvo, ja više nisam sa vladom SAD. Dolazim ovdje u svojstvu privatnog građanina. Ovdje sam samo kao privatni građanin iz Trampove administracije i dolazim jer smo frustrirani", naveo je Grenel.

Nekadašnji američki diplomata je istakao da su mnogi u SAD frustrirani jer se ne primjenjuje istorijski "ekonomski dogovor koji je postignut u Bijeloj kući".

"Mnogi iz Trampove administracije i mnogi Amerikanci su frustrirani i to zato što smo vidjeli istorijski dogovor - ekonomski, koji smo dogovorili za ljude Kosova i ljude Srbije. To nije urađeno za vlade. Nije bilo za politički, nego ekonomski razvoj. Previše ljudi mladih sa Kosova i Srbije se preselilo u Njemačku, Mađarsku, Poljsku jer nisu mogli da dobiju dobre poslove. Ako pogledate šta smo ispregovarali. Počeli s istorijskim letom između Prištine i Beograda. To smo uradili jer su nam poslovne zajednice rekle da nam je to potrebno da bi došli poslovi. Mnogi na Zapadu misle da i dalje traje konflikt u regionu, i onda se poslovi ne sele ovdje, tako da ono što se dogodilo posljednjih nekoliko nedjelja je frustrirajuće za SAD", rekao je Grenel.

On je istakao da u "SAD žele da vide da se ovaj ekonomski dogovor primjenjuje".

"Za jednu godinu obje strane su pristale da će stati s kampanjom za priznavanje i nepriznavanje. Ta tačka je bila istorijska, da se koncetrišemo na ekonomski razvoj. I da primijenite sve dogovore u vezi sa željezničkom i drumskim saobraćajem, da imate otvorenu granicu, vidjeli biste kako privrednici iz SAD i sa Zapada dolaze i prave poslove. To je moglo da bude urađeno u posljednjih 14 mjeseci, a umjesto dobrih poslova za Kosovo i Srbiju, imali smo malo napretka i to nas frustrira. Ovo nije zbog Trampa, vlada, nego mladih ljudi jer želimo da mladi ljudi ostanu u regionu i imaju dobro plaćene poslove. Jer smo 20 godina pričali o politici a ne o napretku", rekao je Grenel.

(B92.net)