Hrvatska najavila sankcije za nepoštovanje odluke o kovid potvrdama

Premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici vlade je izjavio da vlada uvodi sankcije za nepoštovanje odluke o kovid potvrdama.

Na sjednici je naložio ministrima pravosuđa i uprave Ivanu Malenici, zdravstva Viliju Berošu i unutrašnjih poslova Davoru Božinoviću da vide kako će promijeniti potrebne zakone.

Nakon sjednice vlade održan je hitan sastanak o tome, što je Indexu potvrđeno iz Ministarstva uprave i pravosuđa.

Međutim, još uvijek nije donesena nikakva konkretna odluka na koji bi se način ove sankcije uvele, koliko će iznositi prekršajne kazne te kad se to uvodi. Zasad sve ostaje na tome da se kreće u analize u tri gore navedena ministarstva.

Prvo analize u tri ministarstva pa potom odluke

"Službe resornih ministarstva će provjeriti svoje zakonske okvire, sve će analizirati i potom donijeti odluke u kojem se propisu treba što mijenjati kako bi se vidjelo u kojem smjeru će se uspostaviti zakonski okvir za sankcije. Premijer Plenković je zadužio tri ministra da to riješe, a to su ministar Malenica, Božinović i Beroš", rekao je portparol Ministarstva uprave i pravosuđa Martina Andrijević.

Ministar Malenica danas je nakon sjednice vlade dao izjavu za medije u kojoj je istakao da je odluka Štaba o kovid potvrdama zakonita.

"Demantovao bih jedan medijski tekst u kojem stoji da sam ja rekao da je odluka na nivou preporuke. To nije istina, odluka Štaba je zakonita i u okviru zakona ćemo razmotriti sankcije za poslodavce koji ne poštuju odluke Štaba. U okviru njih ćemo donijeti promjene koje će omogućiti sankcije za one koji odbijaju poštovati te odluke i zakone", rekao je Malenica.

Malenica nije htio otkriti detalje

Malenica je naveo kako su to su zakoni o civilnoj zaštiti te o sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Nije otkrivao detalje hoće li Milanovića obuhvatiti sankcije.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković danas je na sjednici vlade izjavio da kovid potvrda nije obavezna vakcinacija te da ona omogućuje vakcinisanima da imaju kontakt s nevakcinisanima koji imaju test, a nevakcinisanima s testom omogućava da rade i ulaze u javne i državne institucije.

"Taj test je benigni bris koji traje jednu sekundu, nije nimalo invazivan, koji je od svih medicinskih zahvata nešto najkraće i najjednostavnije. Ispada da se ovi protesti zbivaju zbog testiranja, a ne vakcinisanja. A to je bris koji traje jednu sekundu. Ako je taj bris toliki problem velikom broju ljudi, onda je to neobično. Na proteste podstiču politički eksponirani ljudi, ne vjerujem da je njima bris problem. Pogotovo onima koji podstiču na proteste, a primili su jednu, dvije ili tri doze. Zaštićeni su kao lički medvjedi, a podstiču na neposluh", rekao je.

Plenković: Očekujem promjene zakona, prekršajne sankcije za one koji misle da su tako jako pametni

Plenković je istakao kako je to razlog što je najavio uvođenje sankcija za poslodavce koji će kršiti odluke Štaba.

"Zato sam naložio ministrima da uvedemo sankcije za one koji odluke koje Štab donosi na temelju zakona bagateliziraju, ignorišu i pozivaju na građanski neposluh. To ne dolazi u obzir. Tu ćemo biti čvrsti i ustrajati u ovome i zato očekujem promjene zakona, prekršajne sankcije za one koji misle da su tako jako pametni, pametniji nego većina ljudi na svijetu. E nisu. Nisu pametni. Demagogija, populizam i podilaženje nepotrebnim strastima nisu normalni ni korektni. Ako imaju neku drugu političku ambiciju, onda neka to kažu, nego da glume velike slobodare, a zaštićeni su buster dozom kao lički medvjedi", rekao je.

(Index)