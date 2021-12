Hrvatska ukida ograničenje cijena goriva

ZAGREB - Hrvatska vlada ukinula je danas uredbu o ograničenoj cijeni goriva, a premijer Andrej Plenković je rekao da je zahvljujući pravovremenoj akciji zaustavljen udar cijena goriva na građane i preduzetnike.

"Danas ćemo tu odluku ukinuti", rekao je Plenković na otvoronem dijelu sjednice vlade.

On je pojasnio da se uredba o ograničenoj cijeni goriva ukida s obzirom na to da je došlo do pada cijena nafte na svjetskim tržištima i da je zato potrebno donijeti uredbu o zabrani važenja prethodne uredbe o gorivu.

"U protekla dva mjeseca smo stabilizovali uslove na domaćem tržištu. Ova uredba je ispunila svoj cilj, od sutra će se cijene nafte i naftih derivata formiraju slobodno", saopšteno je na vladi.

Premijer je rekao da je u Hrvatskoj posljednjih dana došlo do pada broj novozaraženih, da ti brojevi i dalje nisu mali, ali je dodao da će o tome više razgovarati na redovnoj sjednici.