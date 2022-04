Ko je Robert Golob, čovjek koji je porazio Janšu

Danas ljudi plešu, sutra počinje novi dan, izjavio je lider Slobodarskog pokreta Robert Golob u prvom komentaru nakon što su izlazne ankete pokazale da je njegova stranka osvojila 35,8 odsto glasova na današnjim parlamentarnim izborima, za 13 procentnih poena više od drugoplasirane Slovenačke demokratske stranke (SDS).

"Sutra ćemo početi da radimo naporno kako bismo opravdali poverenje, to je naša posvećenost onima koji su nas danas podržali - rekao je Golob, putem video poziva od kuće, jer je zaražen korona virusom", prenijela je STA.

Golob je kazao da se divi svim građanima koji su izašli da glasaju, ali je istakao da ukazano povjerenje znači i očekivanja i odgovornost.

Visoka izlaznost, preko 49 odsto do 16.00 časova, govori sve - da ljudi žele promjenu, a povjerenje da smo mi jedini koji to možemo donijeti, dodao je on.

"Danas je pravi praznik", poručio je Golob.

Ko je Robert Golob?

Prema prvim prognozama, Golob i Pokret sloboda dobiće oko 42 poslanička mjesta u parlamentu.

Ovako ubjedljiva pobjeda Goloba je došla prilično neočekivano, iako je važio za jedinog koji ima harizmu da se suprotstavi Janši i njegovim planovima da Sloveniju povede prema politici Mađarske. Golob je u politiku ušao relativno skoro, u januaru ove godine, nakon što je Janšina vlada odbila da mu produži mandat na poziciji direktora preduzeća.

Rodom iz Gorice, lokalpatriota tipičan za one koji žive na tom području Slovenije, dugo je bio predsjednik svog okruga, a vodio je i evropsku grupu za teritorijalnu saradnju "GECT GO", koja promoviše prekograničnu saradnju.

Kao i većina u Gorici, on ne krije svoj duboki antifašizam, iako s ekološkim, pa čak i neoliberalnim pečatom. Od prvih izlazaka svoju buduću politiku opisao je kao "malo lijevo - malo desno".

Golob 26. januara 2022. godine od male parlamentarne ekološke stranke formira Pokret slobode. Generalni sekretarijat stranke povjeren je Mateju Arconu, takođe iz Gorice, bivšem gradonačelniku Nove Gorice i jednom od Golobovih saradnika.

Interesantno je da je oduvijek bio u politici, posredno ili neposredno. Već je bio državni sekretar u vrijeme Janeza Drnovšeka, a kasnije i potpredsjednik stranke gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića.

Robert Golob je menadžer koji se oduvijek bavio politikom. Njegovi uspjesi uključuju upravljanje kompanijom koja je zaradila mnogo novca, a istovremeno je omogućila Slovencima da kontrolišu račune za struju i plin.

Oni koji ga poznaju kažu da je to uradio sa dubokim uvjerenjem da je morao nešto da uzvrati zajednici, ali i iz svojevrsnog samozadovoljstva. Ukratko, postao je veoma bogat za slovenačke standarde, ali je uvijek plaćao poreze ne pokušavajući da izbjegne svoje fiskalne obaveze.

Prema mišljenju analitičara od prije izbora, Golub - zahvaljujući svojoj harizmi - ne bi trebalo da ima problema da pronađe saveznike za formiranje vlade.

Izazov bi jedino mogao biti upravljanje "neposlušnom vladom lijevog centra", prenosi Telegraf.