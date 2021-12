Kon: Situacija sa virusom bolja, omikron stize krajem decembra

BEOGRAD - Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, rekao je danas da se u Srbiji situacija povodom korona virusa poboljšava jer se smanjuje broj zaraženih kao i broj pacijenata koji su na intenzivnoj njezi, ali da situacija i dalje nije potpuno povoljna, jer je i dalje visok broj preminulih.

Kon je rekao da se trenutno ne vidi šta bi poremetilo pad brojki u naredne dvije nedjelje, navodeći da zasigurno predstoji dalji nastavak pada broja obolelih.

"Pitanje je samo oko omikrona, jer je potrebno vreme da se on otkrije. Registrovan je u 60 zemalja sveta, što pokazuje jedan zavidan potencijal, i što znači da će vremenom zavladati čitavim svetom", rekao je Kon za tv Pink.

Kako je naveo, pojedine zemlje preventivno uvode nove mjere kako bi se spriječio nagli porast obolijevanja.

"Mi imamo dobru situaciju, u školama nismo imali skok, i ne vidi se ništa sve do nekog ozbiljnijeg dolaska ljudi iz područja gde je to prisutno", rekao je on.

Kon je iznio očekivanje da će omikron u Srbiju vjerovatno stići krajem decembra.

Govoreći o četvrtoj dozi vakcine, ističe da se postavlja pitanje da li je ta vakcina za starije, i one ugrožene, ili za sve građane, i dodaje da će to na kraju pokazati studije.

"Treća doza je značajna, pogotovo kada je u pitanju omikron soj. Ona pojačava rast antitela i štiti ćelijski imunitet", objasnio je Kon.