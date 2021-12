Kon: Struka protiv dočeka, propusnice da važe 24 časa

BEOGRAD - Iako se situacija poboljšava, plaši me doček Nove godine i pojava omikron varijante virusa, zato će struka tražiti da kovid propusnice važe 24 časa, rekao je danas epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

Kon je za Tanjug rekao da je u Srbiji trenutno situacija bolja i da ga raduje opadanje brojeva, ali da sa druge strane postoji strepnja zbog dočeka Nove godine i slava.

On je objasnio da su to praznici u kojima najviše ima kontakata, a da je u ovim uslovima veoma važno da se to zadrži na uskom krugu porodice.

Na pitanje da li će struka tražiti oštrije mjere za predstojeće praznike, Kon je rekao da i dalje ostaju pri stavu da je potrebno uvesti kovid propsunice koje će važiti 24 časa i da će to predložiti na Kriznom štabu.

"Što se tiče dočeka, kao epidemiolog govorim i razumem da će ljudi biti ljuti zbog toga, ali ja bih najviše voleo da se to ne održi i da svi dočekuju u stanovima, jer bi na taj način sprečili eksplozivno širenje koje apsolutno postaje moguće zbog omikron varijante, koja će sasvim sigurno dotle ući u zemlju", rekao je Kon.

On je upozorio da postoji velika mogućnost da se taj soj proširi poslije praznika, ali i da mu je jasno da nije realno da dočeka ne bude.

"Ono što je minimum je da kovid propusnice važe 24 časa kako bi obezbijedile da se okupljaju bar oni koji su vakcininsani, koji su preležali ili su testirani", objasnio je epidemiolog.

Kaže da će se posljedice dočeka i praznika vidjeti tek krajem januara.

"Rizik i dalje postoji, da je kojim slučajem sada situacija bez omikrona ja bih bio mnogo mirniji", rekao je Kon i istakao da je vakcinacija trenutno najveća zaštita, posebno trećom dozom.

"Oni koji su najugroženiji to su oni koji su davno vakcinisani, a oni se zaraze od onih koji su bili na slavljima, skinjanjima. Sada je zbog toga izuzetno značajna treća doza onima kod kojih je prošlo više od četiri meseca kada je sinofarm u pitanju, a pet meseci za ostale", ukazao je Kon.

Kada je riječ o dolasku i ulasku u Srbiju uoči praznika, Kon kaže da će na konsultacijama biti riječi i o tome da se spisak rizičnih zemalja proširi, te da budu stavljene i zemlje van Južne Afrike gdje postoji cirkulacija omikron varijante.

"Grip nam je došao, bilo je jasno da će doći, jer je prisutan duže od mesec dana u Hrvatskoj. To samo pokazuje da nema granica za virus, iako mi postavljamo barijere i uvodimo mere", zaključio je Kon.