Kristofer Hil novi ambasador SAD u Srbiji

BEOGRAD - Američki Senat potvrdio je da je Kristofer Hil novi američki ambasador u Srbiji.

To je objavljeno na Twitteru Većine demokratskog Senata SAD, gdje je potvrđeno imenovanje još nekoliko američkih ambasadora.

Hil je na mjestu ambasadora u Srbiji zamijenio Entonija Godfrija, karijernog diplomatu koji je u Beogradu od novembra 2019. godine.

Hil važi za iskusnog diplomatu, poznavaoca regiona i bliskog prijatelja i saradnika američkog predsjednika Džozefa Bajdena.

Pored Beograda, Hil je bio na službi i u Skoplju i Tirani, ali je do danas najpoznatiji ostao kao specijalni američki izaslanik za Kosovo tokom dvije godine ratnog sukoba.

Bio je i član pregovaračkog tima Ričarda Holbruka za Bosnu. Službovao je kao ambasador u Južnoj Koreji, Iraku, Poljskoj, prenosi Telegraf.

CONFIRMED: Christopher Hill to be US Ambassador to Serbia By voice vote.