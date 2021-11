Kurti: Srbija troši na vojsku više nego cijeli zapadni Balkan

ZAGREB - Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izrazio je zabrinutost "što Srbija trenutno troši više na vojsku od svih drugih na zapadnom Balkanu zajedno" i optužio je predszednika Srbije Aleksandra Vučića da želi "od Kosova da napravi nefunkcionalnu državu".

On je u intervjuu za Večernji list rekao da se Srbija na zapadnom Balkanu ponaša kao Ruska Federacija i da od Republike Srpske u BiH pravi Bzelorusiju, a od Crne Gore Ukrajinu, prenosi portal Kosovo online.

"U posljednje vrijeme Srbija je uveliko povećala vojnu potrošnju - troši više na vojsku nego ostalih pet država zapadnog Balkana zajedno. BiH, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Sjeverna Makedonija zajedno ne troše toliko koliko Srbija sama", rekao je Kurti.

On je, takođe, rekao da Priština ima volju i interes za sveobuhvatni sporazum, ali dodaje da sve zavisi da li je Srbija spremna, odnosno, kako je istakao, da je normalizacija odnosa Kosova i Srbije takva da mnogo više zavisi od spremnosti Srbije da promijeni svoj pristup i sebe.

"Mi vodimo razgovore o budućem dijalogu sa Srbijom, o sljedećem poglavlju. Nedostaje napredak i to nije počelo s nama, mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki dio izostaje zbog pogrešnih pristupa. Potpisani su štetni sporazumi za Kosovo koje ni Ustavni sud, kakav je bio, nije mogao progutati.

Na pitanje da li bi pristao na razmjenu teritorija, Kurti je odgovorio da ne bi.

"Takvih rješenja neće biti na stolu. To je i razlog zašto sam pobijedio na izborima, jer narod Kosova ne želi tako nešto. Mislim da ni Srbi ne žele. To želi samo predsjednik Srbije. Sada, otkako sam ja na vlasti, on više ne spominje razgraničenje s Albancima i teritorijalna rješenja, nego želi 'bosnizaciju' Kosova u obliku autonomnog srpskog entiteta u sklopu naše republike, kako bi od nas napravio nefunkcionalnu državu i nije uspio, kazao je on.

Upitan da kaže zašto se kosovska vlada protivi stvaranju Zajednica srpskih opština u skladu s potpisanim sporazumom u EU 2013. godine, Kurti je naveo da nijedan Srbin na Kosovu nikada nije protestovao što se ZSO nije implementirala.