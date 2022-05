Ljajić o nesreći: Sećam se samo da sam ušao u auto i sve mi je "prazno" do ulaska u bolnicu

Rasim Ljajić, lider SDP-a, koji je 10. aprila doživio tešku saobraćajnu nesreću kod Ražnja u kojoj je poginuo njegov prijatelj i kolega Branko Gogić, otkrio je kako mu ide oporavak obzirom da je pušten na kućno liječenje.

"Trenutno sam na kućnom lečenju, poslednja tri dana idem kod fizijatra. Imam jake bolove zbog preloma, nagnječenja i bukvalno ne postoji deo tela koji nije povređen. Na svu sreću, nema povreda koje mogu da mi ugroze život", rekao je Rasim Ljajić za Dnevni Avaz.

Takođe je dodao da se ne sjeća šta se dogodilo tog kobnog jutra.

"Imam potpunu amneziju u vezi sa tim događajem. Sećam se samo da sam ušao u automobil ispred zgrade i onda mi je sve 'prazno' do buđenja u bolnici u Nišu. Ne sećam se ni razgovora, ni ničega, potpuna amnezija uzrokavana kontuzijom mozga", rekao je on.

Podsjetimo, do nesreće je došlo kad je auto "škoda superb", najvjerovatnije zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu, probio zaštitnu ogradu i izletio na travnatu površinu između auto-puta u pravcu Niša i lokalnog puta Ražanj-Aleksinac.

S obzirom na to da je na mjestu gdje je automobil izletio sa auto-puta blaga nizbrdica, došlo je do prevrtanja automobila, koji se tumbao gotovo sto metara i na kraju se, potpuno havarisan, zaustavio na krovu. Vatrogasci su sjekli lim smrskanog automobila kako bi izvukli Gogićevo tijelo. A svjedoci koji su prvi došli do automobila su, navodno, zatekli Ljajića kako sjedi pored havarisanog vozila. Nejasno je da li je ispao iz kola dok su se prevrtala ili je sam izašao iz njih.