Mihajlović: Na Rio Tinto stavljena tačka

​BEOGRAD - Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, poručila je danas da je vlada definitivno stavila tačku na projekat Rio Tinta u Srbiji, kao i da o izmjeni Zakona o rudarstvu i moratorijumu na iskopavanje litijuma treba povesti veliku raspravu poslije izbora, pošto se ta tema sada najdirektnije politizuje.

Mihajlovićeva je gostujući na TV Tanjug, na pitanje vidi li to što pojedini tvrde da je odluka o Rio Tintu samo privremena i da se poslije izbora ponovo vraća ta priča, odgovorila:

"Na priču o Rio Tintu je stavljena tačka. Ne tri tačke, već tačka. I to je gotovo i to smo uradili kako smo i rekli. I to je upravo tako - stavil smo tačku".

Što se tiče mijenjanja zakona i moratorijum na iskopavanja litijuma u Srbiji, Mihajlovićeva ističe da treba sve staviti na sto i povesti veliku javnu raspravu, ali ne samo sa ekološkim organizacijama.

"Pošto je potpuno jasno da se neke teme koriste najdirektnije u političke svrhe. Da se završe izbori, pa da vidimo šta radi ceo svet. Moje mišljenje je da su te mineralne sirovine jako važne. Sve na sto i da vidimo da li nam je potreban moratorijum i da li da ugasimo svaku vrstu rudarstva", istakla je ona.

Ministarka kaže da treba da se opredijelimo i da li smo za razvoj industrije ili samo treba da razvijamo, na primjer, poljoprivredu, ili da nađemo neki kompromis.

"Mi smo zajednički doneli odluku na vladi, svi su glasali kao jedan. Ugovora nema i tačka je stavljena. Ali, nisam za to da se zaustavlja razvoj", kazaka je ona.

Mihajlovićeva ističe da je za razvoj, ali uz poštovanje ekoloških standarda, pošto za nju zaustavljanje rudarstva i energetike znači i zaustavljanje Srbije.

"To ne znači da se Srbija prodala za profit, već da Srbija mora da nađe zajednički jezik između zaštite životne sredine i razvoja. Jer, ako ne bude razvoja, odoše i ljudi iz Srbije. Ako može ceo svet (da se razvija), možemo i mi", navela je ona .

Mihajlovićeva je kazala da su svi naši zakoni usklađeni sa evropskim u toj oblasti.