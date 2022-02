Milanović: Bošnjački političari ponašaju se kao Milošević iz 1990.

ZAGREB - Bošnjačko vodstvo u BiH ponavlja obrasce ponašanja Slobodana Miloševića, a hrvatsku diplomaciju vodi "šačica klimavaca i kukavica", rekao je u petak predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

"Današnje ponašanje bošnjačkog vodstva u Bosni i Hercegovini preuzelo je obrazac Slobodana Miloševića, njihovog krvnika, iz 1990. godine", rekao je Milanović u izjavi za medije tokom posjete Ustanovi za sveobuhvatnu zaštitu Tigrovi u Rakitju.

Time se referisao na televizijski nastup predsjednika Hrvatske republikanske stranke Slavena Raguža na Federalnoj televiziji BiH u srijedu u kojem je bošnjačkim predstavnicima citirao riječi bivšeg srbijanskog predsjednika devedesetih godina o političkom sistemu koji se ne bazira na nacionalističkom predznaku, s čim su se bošnjački učesnici emisije složili.

"Ulovio ih je kao zadnje somove, to vam je to", rekao je Milanović u petak, ponovivši kako građansko uređenje Hrvatskoj susjednoj zemlji nije opcija.

"Ne samo da to nije moguće nego nije ni u interesu Hrvatske", kazao je Milanović, dodajući kako on "pokušava pronaći rješenja da se Hrvate ne maltretira kao što su to beogradska 'čaršija' i Milošević radili nekoj drugoj manjini".

Svoj 'glasan' pristup političkoj situaciji u BiH, u kojoj traju pregovori o izbornom zakonu koji bi se trebao reformisati kako bošnjački glasači ne bi ponovno birali hrvatske političke predstavnike, ocijenio je "jedinim načinom".

"Ne ide drukčije nego glasno", rekao je predsjednik o svom političkom pristupu koji često nailazi na kritike političara u BiH.

"Ja se time nažalost bavim svaki dan, a (hrvatski premijer Andrej) Plenković se bavi lobiranjem u Briselu i rješavanjem globalnih konflikata na ruskoj ploči. Samo naprijed s tim", dodao je.

Klimavci i kukavice

Milanović smatra kako je pitanje BiH hrvatskoj vladi "nekakva rubna gnjavaža", pa je kritikovao njen pristup tom problemu.

"Ova hrvatska diplomacija je naprosto šačica klimavaca i kukavica i ljudi koji su Hrvatskoj na sramotu", istakao je, naglasivši da misli na vrh, a ne o "cijeloj službi", prenosi Hina.