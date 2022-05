Milanović: Dodik nije četnik već partner

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je izjave o "reorganizaciji Federacije Bosne i Hercegovine" i "trećem entitetu". Kazao je kako je "ozbiljna stvar ono što Hrvatski narodni sabor najavljuje".

"Ne bih volio, ali podržaću ih"

"Ne bih volio da ode u tom pravcu. Bude li na kraju otišli u tom pravcu, ja ću ih podržati", rekao je Milanović.

Ističe da bi radije da se "ova situacija riješi na način kako on predlaže", te je ponovio kako je bitno izvršiti pritisak u NATO-u kako bi se ovo riješilo ili da visoki predstavnik u BiH to riješi ukazom.

"Izetbegović je pod kontrolom Ankare i Istanbula. To je nemoguće. Arogantan je i radi šta hoće. Ovo ispada moja solo igra, ali Hrvati će na kraju ići na institucionalno povezivanje i praktički treći entitet. To piše u dokumentima. Ljudi su za to spremni i to neće proći bez tenzija. Imamo premijera koji to ne razumije, a očito mu nije ni stalo", rekao je Milanović.

Ističe kako on blokadu u NATO-u ne može izvršiti sam.

"Mogu dati naputak ambasadoru da bude protiv, ako Plenković kaže da bude za, onda čovjek mora biti neutralan. Želimo da Hrvati ostanu u BiH i to je naš interes", naglasio je.

"Komšić ukrao nešto i čuva kao Paja Patak"

Ponovo je komentarisao člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

"On je ukrao nešto i drži to kao Paja Patak jer u slučaju pravednog rješenja, on gubi sve. Bakir može, igra drugu vrstu igru. Komšić i to jedno društvo - to je koordinisana bošnjačka priča. Igra na broj Hrvata. Nasjeo sam jednom na Komšićevu igru prije 12 godina, nakon toga govorim da nije fer", rekao je Milanović.

Ponovio je kako je Hrvatski narodni sabor spreman da ide s rješenjem - posebna vrsta samouprave, koje je izvan državno-pravnog sistema BiH.

"Lukavo je sročeno i nije protivustavno, ali ćemo imati reakcije da komadamo BiH i da smo šovinisti. Mislim da mene ljudi nisu doživjeli kao šovinistu. Možda budalu. Radije ću biti budala za hrvatske interese", rekao je.

"Dodik nije četnik"

Ističe da kod "Dodika ne vidi opasnost" i da njega napadaju "Karadžićevci i Mladićevci koji bi došli ako on ode s vlasti".

"Za mene u ovom trenutku i za hrvatske interese, Dodik je partner, nije četnik", dodao je.

Na komentar novinara da je Dodik povezna s Putinom, Milanović je rekao: "Povezanost s Putinom? Pa Putin ne zna da Dodik postoji".

Poručio je kako nije ideja da Hercegovina postane dio Hrvatske te da nije riječ o pohlepi i žeđi za tuđim, već o nacionalnim interesima. Citirao je i pjesmu "Padni silo i nepravdo".

