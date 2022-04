Milanović: Izetbegović je pakostan, a Komšić parazit

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je održao danas konferenciju za medije nakon jučerašnjeg obilježavanja 31. godišnjice osnivanja 4. gardijske brigade na Klisu. Priliku je iskoristio i da komentariše politiku u Bosni i Hercegovinu.

Hrvatski predsjednik je govorio o načinu rješavanja problema sa izbornim reformama u BiH navodeći da Bakir Izetbegović neće izgubiti u tome jer je "pakostan i pokvaren".

"Ko gubi u BiH? Realno gubi jedna dosta uska klika i kamarila sarajevska. Ne može izgubiti Bakir Izetbegović jer on je predstavnik Bošnjaka, on se ne predstavlja lažno. Tvrdnja da je Bosna sigurna dok su džamije pune je meni čudna, ne mislim da je Hrvatska sigurna dok su crkve pune. Neka su pune, ali to nema veze jedno s drugim. U Dansku ne ide niko u crkvu pa država nije propala. Neće izgubiti Bakir Izetbegović, on je samo pakostan i pokvaren. Ja to govorim u zadnje vrijeme jer nema druge. Izgubit će Komšić i njegova družina koji parazitiraju na hrvatskom glasu", zaključak je Milanovića, prenosi Klix.