Milanović: Nema BiH bez svetog trojstva - Hrvata, Srba i Bošnjaka

MOSTAR - Predsjednik Republike Hrvatske nakon niza kontroverznih izjava sa obilježavanja 30 godina od osnivanja HVO-a u Mostaru kaže biraće riječi kako ga ne bi pogrešno protumačilli, te dodao da se okupljeni skupom pokazali kako su decentni i kulturni.

"Znam da će se svaka moja riječ mjeriti kao prijateljska ili neprijateljska. Poručujem našim partnerima u Sarajevu, Banjaluci, Briselu… Svi oni koji su skeptici prema BiH i ulozi HVO-a u ratu kao pobjedničke vojske, uz male greške, koje ne smiju biti osnova za krivnju - svi koji imaju sumnju u Hrvatskoj neka dođu da vide, nek se dive", rekao je predsjednik Hrvatske.

Poručio je da je predsjednik svih Hrvata i onih u BiH.

"Želim biti predsjednik svih Hrvata, i Hrvata u BiH. To je moj zov svijesti i savjesti. Nemamo predrasude prema Srbima kao agresorima iz prošlog rata, ni prema Bošnjacima. Nema BiH bez Hrvata, Srba, Bošnjaka. To je sveto trojstvo. Da bi to uspjelo moramo se držati dogovora i obećanja. Hrvatska je jedan od garanta Dejtona. Dejton je način da završi rat da opstane BiH", dodao je Milanović.

Milanović je rekao poptuno istu rečenicu kao nedavno Gabrijel Eskobar da BiH tek kad uđe u EU može razmišljati o građanskom konceptu.

"BiH mora ući u EU na temeljima Dejtona i konstitutivnih naroda, pa onda ako se stvore uslovi nek traže koncept kosmopolitizma", dodao je.

"Mi smo zajedno, Hrvatska vojska, vojska Armija RBiH, oslobađali BiH. Došavši do Banjaluke, stali smo na američki mig. Što se pobogu dogodilo da nas smatrate neprijateljima", pita se Milanović, prenosi N1.

U Mostaru se danas obilježava 30 godina od osnivanja HVO-a. Planiran je sastanak predsjednika Hrvatske sa predstavnicima HNS-a. U toku je svečana akademija kojoj je prethodilo polaganje vijenaca i mimohod.