Milanović: Nije NATO slomio Mladića, već hrvatski oklop pred Banjalukom

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović "čestitao" je građanima Srbije na izbornim rezultatima kroz smijeh, naglasivši kako se "Srbija mora odlučiti gdje je i na kojoj strani". U protivnom, Milanović tvrdi da im predviđa propast.

Milanović se "osvrnuo" se i na Bosnu i Hercegovinu poručivši kako "BiH ne bi opstala da joj Hrvatska nije pomogla".

"Nikakvo NATO bombardovanje nije slomilo Ratka Mladića već dolazak hrvatskog oklopa i nekoliko stotina profesionalca pred Banjaluku. Tek onda se mogla postrojiti Armija RBiH", naveo je.

"Samo želim preko Dunava imati normalne susjede"

Mialnović je objasnio izjavu o Srbiji i bijedi.

"Srbija nije bijeda niti šaka jada, ali neke pojave su bijeda. Bijeda je frustracija kada ne napreduješ onim tempom za koji su tvoji građani i država sposobni, a Srbija je. Politika Srbije je kameleonska. Ljubimo Rusiji, a Rusiji smo jedna mala zamrljana fusnota. Sada je Rusija otišla svojim putem koji je preveliki. Preveliki je za Njemačku, a ne Srbiju. I gdje je sada Srbija ostala? Tristotine kilometara od Budimpešte, članice NATO-a. Srbije je članica Partnerstva za mir, a ne Varšavskoga pakta. Održava vojne vježbe sa Zapadom puno više nego s Rusijom, dobija pomoć sa Zapada. Od Rusije kupuje. To je kolektivna deluzija, fikcija. Ne ulazim u genezu simpatije za Ruse u Srbiji u kojoj praktički pet ljudi govori ruski ispravno. To je valjda neki prkos. E pa prkosom se u politici malo toga postiže", rekao je Milanović.

Kazao je i to kako je "Srbija posebna politička kategorija".

"Puni šarma, talenta, katkad autosugestije. Samo želim preko Dunava i kroz Srem imati normalne susjede, ljude koji se neće razmetati da su kupili neke rabljene avione i stalno se natjecati s Hrvatskom ko je jači. Dosezi se vide u Ukrajini. Jedino kopnena vojska rješava stvar. Nikakvi lovci ni srpski proturaketni sistemi nisu dovoljni", istakao je.

"Hrvatska nema nema oružja da bilo šta napravi BiH, a BiH nema dva metka da ispali"

Dotakao se opet Bosne i Hercegovine. Kazao je da Zapad, posebno Njemačka ili Švedska "nemaju šta stali izaslanike Bundestaga koji su porijeklom iz Sarajeva da objektivno izvještavaju.

"To neka ostave narodima BiH i zainteresiranim susjedima. Hrvatska nema oružje da bi bilo šta napravila u BiH, a BiH nema dva metka da ispali. Nema opasnosti od rata, ali ima opasnosti od bijede. Ima se manje vremena. Niko nema paklene planove za BiH iz dva razloga: 1. niko nema dva metka i dvije cijevi, a 2. zato što se ne usude. Što vrijeme više odmiče to su institucionalni izgledi za dogovor manji. A s tim određene političke snage sarajevske čaršije računaju. Kada u Evropskom vijeću oko teksta vezano globalni kompas, jedna novotarija EU kojima se brzo zaboravi ime, ali moćno zvuče. Kada uđe odredba o konstitutivnim narodima u to, onda zavlada očaj u dijelu krugova u Sarajevu. Oni ne žele uništiti Hrvate, samo ih žele pokrasti", rekao je, prenosi N1.

"Hrvatska spasila BiH"

Potom je govori o dolasku u Mostar na obilježavanje godišnjice HVO-a i poručio kako BiH "ne bi opstala da nije bilo Hrvatske".

"HVO je spasio BiH, Alija Izetbegović je dobio najviše veleredove iz ruku Franje Tuđmana. Neka ga njegov sin vrati ako je Hrvatska zločinac koji ide dijeliti BiH. Hrvatska je bila u misiji spašavanja i sebe i BiH i povukla se odmah. I to se više nikada neće dogoditi. Nikakvo bombardovanje NATO-a nije slomilo Ratka Mladića već dolazak hrvatskog oklopa i nekoliko stotina profesionalaca pred Banjaluku. Tek onda se mogla postorjiti Armija RBiH. To su gole činjenice. I tada uz američku ne toliku pomoć, povukli se. Možda je to bolje. To je cijena koju je Hrvatska platila da bi SDA bila na vlasti", poručio je Milanović.