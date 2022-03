Milanović: O nekim pravima ne odlučuje NATO, odlučujemo samo mi

​Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je za 11 sati sazvao konferenciju za novinare na Pantovčaku, na kojoj je govorio o padu sovjetske letjelice u Zagrebu.

On je rekao da opasnosti od tog objekta nema po hrvatsku javnost.

"Odluke na kraju donosimo mi. Projektil odnosno bespilotna letjelica je proletela kroz Mađarsku, nadamo se da se to više neće ponoviti. Članica smo NATO-a, lojalna, ali o našoj sigurnosti brinemo mi. Tražim hitno da se izdvoje sredstva koja su neuporedivo manja od borbenih aviona", rekao je on, prenose hrvatski mediji.

Milanović nije htio da objasni da li je riječ o bombi ili aviobombi i rekao novinarima da to pitaju one koji su o tome pričali.

"O tome pitajte one koje sam zamolio da ćute. To pitajte Banožića. Ne možemo o tome govoriti. Oni koji su pustili tu informaciju nek vam odgovaraju na to", rekao je on.

"Molio sam ih da uzmu poklon od Amerike u vidu bredlija, tako ih sad molim da nabavimo nekakve sisteme protivvazdušne odbrane. Sad ih nemamo. Rekao sam da je stanje nezadovoljavajuće. Kažem, prvo nabavite jefinije sieteme, a onda složenije", rekao je on.

Dodao je da nije sigurno ni da li je letjelica doletjela od ukrajinske strane.

"To je teoretsko pitanje, stvar istrage. Ne možemo reći ni da li je letjelica došla od ukrajinskih snaga", dodao je on.

Milanović je rekao da je glavni šef NATO-a politička osoba, on nema tu nikakvu fukciju i ne zna ništa o tome.

"Naši zapovjednici su se čuli s NATO zapovjednicima. Ovo su odluke koje se u realnom vremenu donose u Zagrebu, na nivou zapovjednika eksadrile preko šefa vazduhoplovstva do mene", rekao je on.

"Ne mislim uopšte da je NATO trebao nešto jer ne može. Ako u vaš vazdušni prostor uđe nepoznata letjelica koja nije civilna, na čudnoj visini i vaš sistem praćenja je uoči. Ne znate kuda to ide, imate nekoliko minuta. Pilot ima nekoliko minuta da uoči, identifikuje i djeluje. Ne mora biti u kontaktu ni sa zapovjednikom, a kamoli s predsjednikom. U tom trenutku pilot može donijeti pogrešnu odluku, može srušiti i civilni avion, ali može srušiti i projektil koji može pasti na zgradu. To je pravo koje ja NATO-u ne bi ni dao, o tome odlučujemo mi", rekao je on.

Uoči konferencije, Milanović se na Pantovčaku sastao s vrhom vojske i obavještajnih službi.