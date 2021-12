Milanović: Smeta mi što se Srbima insinuira da su genocidan narod

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je u Valpovu ponovo danas govorio o Srebrenici i konstatovao da šta god da kaže u dobroj namjeri uvijek ima onih, kako je rekao, "svraka koje samo krešte, kao što je predsjednik Bošnjačkog nacionog vijeća u Hrvatskoj, a koji, kaže, ćuti o članu Predsjedništva BiH "udbašu iz Zenice koji je dovodio mudžahedine u BiH i koji govori da je Hrvatska organizovala zločinački poduhvat u BiH".

"I onda taj član Predsedništva (Džaferović) dođe u Hrvatsku i očekuje slatko od višanja i da ga poljubim u oba obraza. Ja o ovome nisam govorio dok nisam vidio da postoje ljudi koji prave profit. Ne vidim neke ljude da dolaze na mjesta pogibije drugog naroda. Glavni grad Hrvatske je Zagreb, nije Sarajevo”, rekao je Milanović.

Upitao je "gdje su bili ti Bošnjaci iz Vijeća Bošnjaka u Hrvatskoj kad se to govorilo u Sarajevu".

"Nisam ni znao da ti ljudi postoje, a bilo bi dobro da sam ih upoznao", naveo je Milanović i dodao:

"Ja ulazim i u pravno i moralno tumačenje jer ne podnosim da se svakih 10 ili 50 godina nekom narodu nabija kompleks da je genocidan. To su radili neki Hrvatima, neki još uvek rade, za jedan grozan zločin koji je trajao godinama. To sad dio Bošnjaka radi Srbima, sutra ćemo se valjda mi nečega sjetiti. To mi smeta".

Dodao je da o tome nije govorio dok nije vidio da postoje ljudi koji od toga prave profit i licitiraju, te ponovo kritikovao lidera SDS S i Srpskog nacionalnog vijeća Milorada Pupovca.

"Bio sam u Srebrenici, ne vidim neke ljude da dolaze na mjesta pogibije drugih naroda. Ova igra, prvo se Hrvatima lijepi etiketa genocidnog naroda. Slušamo to u Saboru od koalicionog partnera Andreja Plenkovića (Milorada Pupovca) da je hrvatska vojska počinila etničko čišćenje na počeku rata i nakon rata. Takve stvari mi smetaju", rekao je Milanović, prenio je HRT.

Dodao je da je bio u Srbu 2008., a Pupovca, kaže, nikad nisam vidio da je došao u Bačin, u Prominu…

"Ali vidim (Šefika) Džaferovića, sponzora mudžahedina u Zenici i Kaknju, kako dolazi u Vukovar da provocira Srbe. Ne dolazi iz pijeteta prema Hrvatima jer te iste Hrvate i njihovu državu naziva ratnim zločincima. E to je problem i o tome ćemo razgovarati", rekao je Milanović.

Pupovca je označio kao licemjera kome je, kaže da "pola Preradovićeve" i upitao šta sad hoće, autoput do Karlovca.

To, kaže, "Pupovac radi zato jer je kupljen da bi dizao ruku u saboru".

"Primjer je nemorala i pravosudnog nepoštenja. Nemoralan je onaj ko ga toleriše i na to podstiče, a to je Plenković".

Milanović je rekao da mu "niko neće začepiti usta dok govori o stvarima od zajedničkog interesa koje ga opterećuju".

"Boriću se protiv manipulanata i sitnih duša koje graknu, a jedino im je zajedničko da vole parazitirati - ekipa iz Sarajeva i gospodin Pupovac, koji dijeli lekcije o moralu i poštenju svima, a koji se ponaša kao džuboks - koliko ubaciš - toliko imaš. Čovjek bez ikakvih političkih i moralnih principa", rekao je hrvatski predsjednik.