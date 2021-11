Milanović o hapšenju bivše ministarke: Mala Gabi, Plenkovićev kadar

ZAGREB - Zoran Milanović komentarisao je hapšenje članice Predsjedništva HDZ-a i bivše ministarke Gabrijele Žalac.

"A, mala Gabi, to je Plenkovićev kadar. To je samo uhićenje, nadam se da će u interesu povjerenja u sustav sve biti brzo završeno, u smislu optužnice ili ne", rekao je Milanović dodajući: "Za razliku od slučaja Slovenska, gdje još čekamo".

"Bitno je da ne traje postupak vječno", rekao je.

"Ali to je Plenkovićev mladi kadar. To je taj zeleni kadar, zeleni po iskustvu, a po moralu tamnih boja", zaključio je komentiranje.

"To je Plenkovićev odabir"

"To je politički kadar Andreja Plenkovića i sorry, to nije prvi put, to je bog te pitaj već koji put. Ja nisam znao da je ona članica Predsjedništva HDZ-a. I to je njegov odabir, super mu je odabir", kazao je Milanović.

Ustvrdivši kako HDZ ima puno tanju izbornu pobjedu, ali veću kontrolu nad sistemom od njega, Milanović je rekao da je on sarađivao s partnerima, a oni rade šta hoće. "Ljudi rade i misle da mogu što hoće", poručio je.

Milanović se osvrnuo i na sadržaj razgovora na nedavnoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu kazavši da neki "laprdaju o sadržaju razgovora", što je po njemu na nivou krivičnog djela.

"Jandroković je tipkao po mobitelu"

"Prvi put smo čuli da se Plenković i Njonjo usude govoriti što je bilo na sastanku na kojem se ne smije ni mobitel imati. Inače, jedina osoba koja to nije shvatila je Jandroković. Nakon tri sata, čovjek je izvadio mobitel i krenuo tipkati po njemu. I onda je rekao da to nije znao. To je, recimo, jedan detalj, samo da vidite kakva je sigurnosna kultura čovjeka koji vodi Sabor i koji druge naziva smećem", rekao je Milanović.

Dodao je da Jandroković prva tri sata nije govorio, "valjda je imao sinkopu", a kada je napokon progovorio to je "bilo za kavez".

"Način je bio divljački. Postoji jedan neurološki poremećaj kad ljudi ne mogu u sebi zadržati neke stvari pa onda u svakoj rečenici nekoliko puta krvavo opsuju. To je izgledalo tako otprilike. Samo od Jandrokovića", opisao je Milanović dodavši da je to nešto što javnost, nažalost, nije vidjela.

