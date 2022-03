Milanović priznao zašto je Hrvatska ušla u NATO

​Predsjednik Hvatske Zoran Milanović rekao je da ako se Ukrajini daje status kandidata EU, taj status je Bosna i Hercegovina odavno zaslužila.

"Ako Brisel ne razumije dovoljno situaciju, onda to diplomatija treba da objasni", rekao je on novinarima.

Milanović je rekao da Hrvatska ne priprema agresiju, kao ni komanda BiH.

"A bogami ni Srbija, ili Rusija, jer ne može. Hrvatski interes je ravnopravnost naroda, to je jako važno za mir", dodao je.

Milanović je rekao da NATO nikad nije doživio traumu da bi se govorilo o smrti.

"Ali, ima problema. Nikad NATO nije imao moždanu smrt. Spomenuli ste dron, to nisu ni Mađari uspjeli da identifikuju. To NATO ne može da uradi, to nije posao NATO-a. Osim ako ne uđemo u svjetski sukob i aktivira se član 5. Onda NATO preuzima vaše nebo, a to može samo SAD, ne mogu ni Englezi", rekao je.

"SAD garantuje sigurnost u NATO-u. Mi smo tamo ušli samo zbog Amerikanaca", dodao je.

"Ova vozila, helikopteri su američki poklon. O NATO-u sve racionalno. Postoje sposobnosti koje imaju samo Amerikanci. Kad vidim da Rusija eksperimentiše s novim hipersoničnim oružjem, ne osjećam se dobro. Želim da to moj zaštitinik ima, ne znam zašto nema", rekao je.

"Rusija je hladna i mračna država, ne možemo je mjeriti našim mjerilima, drukčiji su", rekao je.