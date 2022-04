"NATO lovac pratio let Er Srbije u ruskoj zoni, tražimo odgovor"

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se Srbija suočava sa strašnim pritiscima i otkrio da je u srijedu ruska vazdušna kontrola obavijestila Srbiju da je jedan NATO borbeni avion u ruskom vazdušnom prostoru pratio let Er Srbije nedaleko od ruske granice sa Letonijom.

"Sutra će država da uputi zahtev - da tražimo dodatne informacije od Rusa, ali ćemo da tražimo i od NATO-a informacije i da vidimo ko se to pravi pametan, sa kojim to lovcima da ugrožava civilno vazduhoplovstvo i da ugrožava civile na nekom letu. I što se prave pametni ili je to slučajnost, ali bi bilo lepo da nam to kažu", rekao je Vučić gostujući na RTS.

Vučić je rekao da je avion koji je bio u pitanju bio vojni lovac i da je najviše podsjećao na fantoma 15 ili jurofajter sive boje i da je očigledno u ruskoj vazdušnoj zoni bio neki od NATO aviona koji je išao samo kilometar ispod našeg aviona.

Kazao je da sada postoje tačne koordinate gdje se taj avion pojavio.

"Ovo vam govorim da biste razumeli razmere pritiska sa kojima se suočavamo, jer je Srbija jedina zemlja koja ima letove sa Moksvom i Peterburgom na istom nivou kakve je imala. Govorili su kako je ukrajinska krv na našim avionima. Nešto se ne sećam da su zaustavljali letove Kijev - London, Kijev - Budimpešta i Kijev - Beč kada je NATO bombadovao Srbiju", istakao je Vučić.