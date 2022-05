Nova optužnica protiv Barbi doktorke

Olgica Markanović, poznata kao Barbi-doktorka, koja se sumnjiči da je nestručnom upotrebom aparata "plazma-pen" uništila lica 11 žena, uskoro bi mogla da dobije novu optužnicu jer se, kako nezvanično saznaju mediji, javilo još nekoliko žena koje tvrde da ih je optužena "unakazila".

"Očekujemo da će doći do prošrenja optuženice, ali je sve još uvek neizvesno. Javilo se još nekoliko žena koje tvrde da imaju povrede, ali konačnu odluku će doneti tužilac kada se završi veštačenje i kada proceni da li ima elemenata za krivično delo. U ovom trenutku mi kao odbrana i optužena nismo još dobili novu optužnicu", rekla je advokatica Irina Borović.

Podsjetimo, Markanović je iznijela odbranu u Prvom osnovnom sudu početkom aprila. Osim nje, bila je i drugooptužena Jasmina Tasić, zbog koje se suđenje odlagalo nekoliko puta, jer je imala rizičnu trudnoću.

One se terete za nadrilekarstvo, a Markanović je uhapšena početkom februara prošle godine zbog sumnje da je neovlašteno pružala medicinske usluge iz oblasti estetike i izazvala zdravstvene probleme kod 11 oštećenih koje su se tada javile policiji.

Obe su negirale djelo koje im se stavlja na teret, a njihova odbrana Irina Borović, kao branilac Olgice Markanović, potom Dragan Palibrk i Zoran Jakovljević, kao branioci okrivljene Jasmine Tasić, rekli su da osporavaju optužni akt u cjelosti.

Irina Borović je na suđenju rekla da Olgica Markanović nije pružala usluge iz oblasti hirurgije.

"Oštećene tamo nisu išle zbog hiruških intervencija, što su i same rekle - rekla je Irina i dodala: "Osporavam korišćenje plazma-pena kao medicinskog sredstva, uz to osporavam da se radi o teškim telesnim povredama. Pružala im je određene usluge, ali one nisu medicinske. Takođe, iznosim primedbu na fotografije koje su napravile oštećene. Ne možemo da tvrdimo da su autentične, te se protivimo da se koriste kao dokaz. Takođe predlažem da se saslušaju lekari koji su tada radili u studiu "Tajas" ", rekla je ona.

Branioci drugooptužene Jasmine Tasić složili su se svim navodima Irine Borović i dodali da motiv leži u tome što suprug njihove klijentkinje ima bogatog muža.

"Motiv za lažno terećenje leži u eventualnoj novčanoj nadoknadi oštećenih od strane supruga Jasmine Tasić, koji je veoma imućan čovek", rekao je advokat Zoran Jakovljević.

Tužilaštvo je na njihovu odbranu reklo da bi saslušanje ljekara značilo odugovlačenje postupka, a prijedlog da se Olgici ukine kućni pritvor je odbijen. Jedino što je prihvaćeno je da suđenja traju kraće od dva sata jer Jasmina Tasić ima malu bebu.

Inače, Olgica i Jasmina su pred sudijom rekle da su završile fakultete.

Markanovićeva je izjavila da je diplomirani inženjer ekologije, odnosno, da je završila Prirodno-matematičkom fakultetu, a Tasićeva da je završila Pomorski fakultet i kurs za kozmetičara.

Sljedeće suđenje je zakazano za 13. maj.

