Novi prečac do mora: Projekat koji spaja Makarsku rivijeru i Hercegovinu

MAKARSKA - Projekt izgradnje ceste Ravča-Drvenik, koji uključuje tunele kroz Biokovo, ulazi u novu fazu, a njegova realizacija obezbjediće brži put do mora, naročito iz Hercegovine.

"Hrvatske ceste" ovog mjeseca planiraju predati zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, potvrđeno je za portal Podbiokovom.hr tokom obilaska završetka radova na Stupici.

Budimir: Definitivno idemo u projekat

"Definitivno idemo u projekt Ravča - Drvenik. Tokom ovog mjeseca predaćemo zahtjev za lokacijsku dozvolu. U toku su intenzivni sastanci između Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda jer će Hrvatske vode, zbog problema snabdijevanja vodom Makarske rivijere, Hvara i Brača, kroz taj tunel provući vodovodnu od vrgoračkog izvorišta. Time će se dodatno ojačati vodosnabdijevanje ovog područja", rekao je Ivica Budimir, predsjednik Uprave "Hrvatskih cesta".

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Osim saobraćajnog značaja, projekt bi tako imao i važnu ulogu u jačanju sigurnosti vodosnabdijevanja cijelog područja.

Ideja stara vijek

Ideja o saobraćajnom povezivanju Vrgorske krajine i Makarske rivijere stara je više od jednog vijeka.

Još od vremena Austro-Ugarske stanovnici Vrgorske krajine, Makarske rivijere, zapadne Hercegovine, pa i ostrva Hvar zagovaraju izgradnju brže saobraćajne veze kroz Biokovo.