Obavezne kovid potvrde u Hrvatskoj

ZAGREB - U Hrvatskoj je od danas obavezna upotreba kovid potvrda u javnom i državnom sektoru, a za one koji nisu vakcinisani ili nisu preboljeli kovid uvodi se bezbjednosna mjera obaveznog testiranja.

Odluku o tome donio je Nacionalni štab civilne zaštite u petak s ciljem zaštite zdravstvenog sistema kako bi bio dostupan svim bolesnicima.

Od danas će prilikom dolaska na posao svi javni i državni zaposlenici, kao i oni u organima na lokalnom niovu morati predočiti digitalnu potvrdu EU.

Odluka se primjenjuje se i na pripadnike Oružanih snaga, kao i na radnike na aerodromima na području Hrvatske, prenose hrvatski mediji.

Obaveza da se predoči digitalna covid potvrde EU ili drugog odgovarajućeg dokaza o vakcinaciji, prebolovanom kovidu ili testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije.

Kontrola će se provoditi pomoću kovid go aplikacije prilikom ulaska u prostorije, a oni koji odbiju testiranje ili da pokažu potvrdu ne mogu ući u radni prostor. To znači da će kovid potvrda biti potrebna i za odlazak na šalter MUP-a po dokumente, poštu, kao i u neke banke /one koje su u vlasništvu države/. Za apoteke neće biti potrebna.

Odluka se ne odnosi na studente, učenike, na mlađe od 16 godina, na osobe koje dovode djecu u ustanove ili prate osobu koja se ne može brinuti za sebe, za one koji idu podići digitalne potvrde, kao i na one kod kojih postoje kontraindikacije za vakcinaciju. Ne vrijedi ni za one koji idu u poštu preuzeti pošiljku koja može imati pravne posljedice.

Uvođenje kovid potvrda u državnom i javnom sektoru bilo je planirano juče, ali je odgođeno za jedan dan.