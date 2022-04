Objavljen uzrok pada letjelice u Zagrebu: "Bila je žuta i plava"

Na bespilotnoj letjelici koja je 10. marta pala na Zagreb pronađen je upaljač. Na konferenciji za novinare je saopšteno da je on bio stavljen na prednji dio aviobombe, kao i da su na letjelici bile žuta i plava boja. Na mjestu pada nastao je krater od 5,5 metara širine i 1,5 metara dubine. Istraga je utvrdila da je uzrok pada narušen slet automatskog slijetanja, pri čemu je letjelica na velikoj visini odbacila padobran. Ukupna šteta koja je načinjena prilikom pada je oko 600.000 kuna (blizu 80.000 evra).

Državno pravobranilaštvo u Zagrebu je održalo konferenciju za novinare na kojoj su izvijestili o rezultatima dosadašnje istrage u vezi sa padom bespilotne letjelice 10. marta u Zagrebu, prenosi Jutarnji.

Iz balističkog vještačenja bilo je vidljivo da se radi o aviobombi s upaljačem - kazao je županijski državni pravobranilac Jurica Ilić i dodao kako se danas iznose informacije samo o uzroku pada bespilotne letjelice i podaci o šteti. Po ostalim pitanjima još se vrši istraga.

Nakon pada, letjelica je odvezena u prostorije hrvatske vojske i uzeti su uzorci iz kratera. Glavni vazduhoplovni istražitelj Mario Počinok je naveo da je obavljen tehnički pregled letjelice.

"Kad govorimo o istrazi, ovo spada u kategoriju nesreće 'potpunog uništenja vazduhoplova'. Letjelica je namijenjena za dubinsko izviđanje teritorija, ima visoke performanse što se tiče letnih karakteristika, kreće se od 900 do 1.100 kilometara na sat, 300 do 6.000 metara je visina s koje može obaviti snimanja, a vrijeme lansiranja je do 15 minuta. Lansira se pomoću posebnog vozila, raketnim pogonom, potom preuzima klasični mlazni motor. Takvih je proizvedeno 152 komada", rekao je on.

Kako je pala letjelica?

Dodao je da je u toku dana bio relativno aktivan stajni trap, i da je izletjela jedna sonda, a druga je ostala u svom ležištu, kao i retroraketa.

"Nakon pada, izletjela je iz ležišta te se aktivirala, što objašnjava jaku bijelu svjetlost koja se vidi na snimku", pojasnio je.

Kako navodi, zaključak je da je letjelica bila u dobrom stanju i održavana, ali motor nije radio. Nađena je i crna kutija koja je bila veoma oštećena i nije bilo šanse za oporavak.

"Sa stanovišta vazduhoplovnih operacija, zaključeno je da je uzrok pada narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana, što je imalo za posljedicu da je letjelica na velikoj visini odbacila padobran i nastavila da pada velikom brzinom, pri čemu je udarila u tlo", rekao je Mario Počinok.

Mile Tomić, glavni vještak za požare i eksplozije rekao je da je pronađen upaljač.

"Sa sigurnošću je utvrđeno da je bio stavljen na prednji dio aviobombe. Utvrdilo se da se radi o krhotinama aviobombe OFAB 100-120. Na temelju pregleda metalnih fragmenata utvrđeno je da se radi o aviobombi s upaljačem", istakao je.

Ivana Bačić iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" kazala je da je na mjestu pada nastao krater od 5,5 metara širine i 1,5 dubine.

Letjelica došla iz pravca Mađarske, ne zna se da li je pripadala Rusiji ili Ukrajini

Podsjećamo, bespilotna letjelica koja je pala u Zagrebu 10. marta ušli je iz vazdušnog prostora Mađarske, a hrvatski zvaničnici su tada naveli da je riječ o letjelici ruske proizvodnje.

"Sve nadležne službe uključene su odmah po uočenju pada bezposadne letjelice vojnog tipa koja je, prema dosad prikupljenim podacima, u hrvatski vazdušni prostor ušla iz smjera istoka prema zapadu, odnosno iz vazdušnog prostora Mađarske, brzinom od 700 kilometara na sat na visini od 1.300 metara", precizirano je u saopštenju hrvatske vlade.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao da se ne zna da li je letjelica bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske.

"Zna se da je došla u Hrvatsku iz pravca Mađarske, a u Mađarsku iz pravca Rumunije. Znamo da je letjela nekoliko minuta iznad Hrvatske i srušila se u Zagrebu. Dobro je što nema povrijeđenih i pala je na dio koji nije ni kuća ni zgrada. Nadležne službe obavljaju istragu", rekao je tada Plenković.

