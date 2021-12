"Otvoreni Balkan nije zamena za EU, on znači evropeizaciju regiona"

TIRANA - Inicijativa "Otvoreni Balkan" nije zamena za evropske integracije, već pomaže da se evropski put zemalja regiona ka Evropskoj uniji ubrza, poručili su danas lideri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije Aleksandar Vučić, Edi Rama i Zoran Zaev.

Takođe, istaknuto je da će na neki od sljedećih samita u okviru ove inicijative biti pozvane i pojedine evropske zemlje, za početak predstavnici Italije, Grčke i Mađarske.

Na pitanje novinara može li različita brzina tri zemlje u evropskim integracijama da utiče da ovakve konstruktivne i korisne inicijative, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija 100 odsto podržava proces evrointegracija Albanije i Severne Makedonije, i da je svojim susjedima pružala veliku podršku na tom putu, još od Samita u Sofiji.

"Tada smo počeli da govorimo jednim glasom, a to je na neki način bilo i iznenađenje za evropske domaćine. Posle toga smo se uvek dogovarali oko svega", rekao je Vučić.

On je dodao da to što je Srbija jedina zemlja regiona koja je otvorila četiri poglavlja na posljednjoj međuvladinoj konferenciji, to nema uticaja, jer je Srbija posvećena "Otvorenom Balkanu", kao paralelnom procesu, koji sprovodimo radi sopstvene koristi

"To što nisu otvorena poglavlja nije greška vaših zemalja, reč je o drugim ljudima, iz EU, i građani vaših zemalja to moraju da znaju. Ispunili ste sve uslove, a niste dobili obećano. Ja mogu da kažem - ok, mi imamo bolju poziciju, ispunili su obećanje Srbiji... Sada govore o razdvajanju Severne Makedonije i Albanije... to je još jedna prazna priča koju govore evropske birokrate koje ne razumeju suštinu", rekao je Vučić.

Poručio je da je "Otvoreni Balkan" prava vizija različitog Balkana, našeg Balkana, kojeg ne treba da se stidimo, već da se njime ponosimo, da podignemo životni standard građana, a svakako ostajemo rame uz rame prijatelja iz Skoplja i Tirane na njihovom EU putu.

Makedonski premijer Zoran Zaev poručio je da "Otvoreni Balkan" za EU, već prirodna reakcija za naše zemlje na nestručnost i nesposobnost EU da se suoči sa izazovima.

"Otvoreni Balkan je Evropa, i on je zapravo evropeizacija regiona. Zaista možemo mnogo više da uradimo sopstvenim snagama, voljom i odgovornošću pred našim građanima. Itekako verujem da je region zajedno bliži i da zajednički može da ima bolje rezultate", rekao je Zaev.

Premijer Albanije Edi Rama konstatovao je da postoji tendencija kod nekih ljudi, koji ne žele da prate ovu inicijativu ili ne žele da ona uspije, da kažu da je "Otvoreni Balkan" alternativa Evropskim integracijama, ili da je ovo vraćanje u prošlost i ponovo stvaranje Jugoslavije, što nije.

"Na sledećem samitu, za šest meseci, moramo da se posvetimo preprekama o taksama, ali na samitu posle toga želimo da imamo Italiju, Grčku, Mađarsku, za početak", rekao je Rama.

Dodao je da je to važno za proizvođače, uvoznike, izvoznike iz regina, da imaju slobodnu trgovinu u potpunosti, i da imaju manje prepreka i kada dosegnu EU.

"Ko će nama da poveruje, ako kažemo da želimo da imamo jednostavniji put da uđemo u imperiju EU, ako ne možemo da pokažmo delima da možemo da budemo na nivou, ambicija i standarda ponašanja u EU. Tako ''Otvoreni Balkan'' pomaže u ekonomiji, uvećanjem BDP-a, i pomaže da se dosegne EU", rekao je Rama.

Kada je riječ o evrointegracijama Albanije, Rama je rekao da je jedno reći "EU, standardi, kriterijumi, vrednosti", a da li će konačno da počnu pretpristupni pregovori.

"Ko zna... možda se pojavi Finska, na primer i kaže da ima problem sa Albancima, jer se pretvaraju da su Vikinzi i da moramo da rešimo to pitanje.. Ili Portugalija, da kaže da moramo da raščistimo da li je Vasko Da Gama bio Albanac ili Portugalac... Mi moramo da nastavimo napred i da u našem regionu izgradimo evropski okvir življenja, kretanja, komunikacije, da ekonomije rastu", rekao je Rama.