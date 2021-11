Petković: Priština u Briselu odbila da razgovara o ZSO

BRISEL - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je večeras da je Priština odbila danas u Briselu da učestvuje u direktnom razgovaru sa beogradskom delegacijom o Zajednici srpskih opština (ZSO).

Petković je istakao da je upravo ZSO bila danas tema u Briselu, onako kako je, podsjeća, specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio u saopštenju od 30. septembra.

"Priština je ta koja odbija razgovor o formiranju ZSO, iako je naša strana vrlo direktno insistirala na formiranju ZSO i iznela konkretne korake za formiranje te zajednice. To pitanje za nas je pitanje svih pitanja, to je srce samog dijaloga i ako hoćemo da razgovaramo o normalizaciji odnosa to možemo isključivo ukoliko dođe do formiranja ZSO, ali i implementacije svih prethodno postignutih sporazuma", rekao je Petković za RTS.

Ističe da je to i bila juče poruka ministara spoljnih poslova država članica EU.

Petković je poručio da je beogradski tim u Briselu pokrenuo i druga pitanja, kao što su pravosuđe, energetika, nestali, slobode kretanja i pitanje koje se odnosi na zvaniče posjete.

Sa druge strane, ukazuje, premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti danas "šalje poruke koje ubijaju dijalog i stavljaju pod noge sve postignute sporazume".

"Kako možemo da razgovaramo o bilo čemu u Briselu, kada u istom danu Kurti govori sve suprotno o samom sporazumu. Mi ćemo insistirati na ZSO, jer je to za nas ključno pitanje. Posvećeni smo dijalogu, dijalog je za nas važan, jer je to mesto gde možemo da rešavmo istorijski problem koji postoji između srpskog i albanskog naroda", rekao je Petković.

Istakao je da je važno da se razgovara, koliko god ti razgovori bili teški.

Petković kaže da očekuje da će iz Prištine govoriti kako formiranje ZSO nije bilo na dnevnom redu.

"Činjenica da su odbili EU i gospodina Lajčaka da razgovaraju o toj temi, jasno pokazuje da je to danas i te kako bila tema", rekao je Petković.