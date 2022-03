Plenković o padu letjelice: Ovo je čista i jasna prijetnja

ZAGREB - Premijer Hrvatske Andrej Plenković obišaoje sa članovima vlade mjesto pada besposadne letjelice gdje se vrše istražne radnje. Na mjesto pada su i Robert Hranj, Tomo Medved, Mario Banožić i ostali članovi vlade.

Istraga o padu letjelice nastavljena je i jutros. Uviđaj koji policija sprovodi zajedno s vojnom policijom nastavlja se u užoj zoni mjesta događaja, gdje će se probati izvaditi dio letjelice koji je ostao ukopan u zemlju.

"Ne znamo čija je letjelica bila. Letjela je nad Hrvatskom sedam minuta i pala ovdje. U nesreći smo imali puno sreće da niko nije stradao. Oštećeno je 40-ak automobila", rekao je Plenković.

Plankoviž kaže da je letjelica mogla teoretski pasti u Budimpešti ili Ljubljani.

"Moramo intenzivirati saradnju, da se na vrijeme obavijesti zemlju da se nešto događa. Je li to bilo slučajno ili namjerno, još uvijek ne znamo. Pokušaće se iskopati letjelica. Komuniciraćemo s državama koje imaju vrijedne informacije", dodao je Plenković.

Hrvatski premijer je naglasio da ovaj događaj upućuje na potrebu za tješnjom saradnjom NATO-a.

"Ovakvu situaciju ne možemo tolerisati niti bi se ona smjela dogoditi. Ovo je bila čista i jasna prijetnja i tu se moralo reagovati u NATO-u i u EU. Radićemo na tome da podignemo spremnost ne samo nas nego i drugih", dodao je.

Planković je rekao da je sreća što se nije dogodilo nešto puno gore.

"Premijer Orban je o ovome saznao nakon mene. Napisao sam pismo i želim odgovore kako se ovako nešto moglo dogoditi", nastavlja Plenković i dodaje: "Ovo je moglo pasti na nuklearnu elektranu u Mađarskoj. Očito je da nije došlo do dobre reakcije i da druge zemlje nisu dobro reagovale. Sad imamo test iz kojeg moramo naučiti i puno bolje reagirati", dodaje.

"Pisao sam NATO-u, mislim da su oni to jako ozbiljno shvatili"

"Pisao sam NATO-u, mislim da su oni to jako ozbiljno shvatili. Ovo je incident koji se ne smije dogoditi. Mislim da mi to nismo umanjivali. S obzirom da nije bilo žrtava, vjerovatno je reakcija - dobro je. Da je bilo žrtava, sigurno bi reakcija bila drugačija", kaže Plenković.

Planković kaže da je letjelica bila iznad Hrvatske sedam minuta prije pada.

"Da smo znali, pitanje je bismo li mi stigli reagovati na vrijeme. Letjelica je letjela ogromnom brzinom. Vremenski period je bio jako, jako kratak. Koliko ja znam, nije bilo još letjelica koje su letjele prema Hrvatskoj. Bilo je nekih spekulacija, ali niti jedna nije potvrđena. Ovo je situacija koja se dogodila na način koji je bio nepredviđen. Nakon ovog će budnost svih biti puno veća", rekao je.

Kaže da je na Mađarskoj da utvrdi kako se incident dogodio jer je na njihovom području letjelica bila puno duže.

"To je njihov problem, ja ne mogu spekulisati o tome", rekao je.

"Da ja sad kažem da je sve divno i dobro, to bi bilo smiješno"

"Da ja sad kažem da je sve divno i dobro, to bi bilo smiješno. Da vam letjelica leti sedam minuta i padne na glavni grad... Ovo je samo izuzetak. Kako se to dogodilo, je li to slučajno, je li to provokacija, ko je to napravio... To trebamo utvrditi. Ali ne trebaju građani brinuti", rekao je Plenković.

Plenković dodaje da još uvijek ne zna odakle je došla letjelica.

"Stručnjaci iz vojske, DORH-a, svi stručnjaci će dati svoj doprinos da se utvrdi odakle je došla letjelica. Juče sam direktno s aerodroma u vladu da dobijem sve informacije. Obavijestiću Orbana o svemu i svi sistemi će se sada baviti istragom", nastavlja Plenković.

Premijer Hrvatske kaže da je letjelici očito nestalo goriva, piše Index.

"Da je bilo više goriva, vjerojatno bi pala negdje drugdje. Pustimo sad stručnjake da obave uviđaje", rekao je na kraju Plenković.