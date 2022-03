Popović: Abazović ponudio da vrati mandat

PODGORICA - Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović saopšto je da je potpuno nezadovoljan tokom pregovora predstavnika Građanskog pokreta URA, mandatara Dritana Abazovića i parlamentarne opozicije o formiranju nove crnogorske vlade.

On je, kako prenosi podgorički portal CdM, rekao da je na sinoćenjem višečasovnom sastanku, Abazović u jednom momentu ponudio da vrati mandat predsjedniku državi, i poručio da LP vjerovatno neće biti dio ove priče.

"Bilo je govora o tome da mandatar vrati mandat predsjedniku države i to je možda normalno za te pregovore gdje svi imaju maksimalističke zahtjeve", rekao je Popović novinarima.

Svoje nezadovoljstvo načinom na koji teku pregovori o formiranju nove vlade, Popović objašnjava:

"Sve teče neozbiljno u teškim trenucima za Crnu Goru. Građani ne mogu više da čekaju ni dana. Ostala je nada da će doći do nekog dogovora iako je to prilično tanka nada. Vjerujem da će politički subjekti iskazati neku mudrost i razum da se što prije dođe do deblokade sistema".

Sporno je, ističe, to da su partijski lični interesi prevladali nad državnim.

"Kako stvari stoje LP vjerovatno neće biti dio ove priče. Čim nemate program i kadrovsku strukruru vlade, ne možete ozbiljno da razgovarate o narednim potezima i zakazivanju Skupštine", zaključio je Popović.