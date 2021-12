Zemljotres jačine 2,8 po Rihteru zabilježen je jutros u Hrvatskoj.

Epicentar potresa bio je 23 kilometra sjeveroistočno od Karlovca i 33 kilometra južno od Zagreba.

Ppema EMSC, potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara.

M2.8 #earthquake (#potres) strikes 23 km E of #Karlovac (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/BalnKkI3pc