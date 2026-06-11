Slovenija uvodi promjene na granici sa Hrvatskom i Mađarskom, ukidajući kontrole koje su uvedene 2023. godine zbog pogoršane bezbjednosne situacije i povećanog rizika od terorizma.

To je danas odlučila slovenačka vlada. Slovenačka policija povući će se u ponoć sa graničnih prelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj, prenijela je slovenska novinska agencija STA, prenosi Jutarnji.hr.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Slovenije podsjetilo je da je tu mjeru uvela prethodna vlada 2023. godine, kao i da je nedavno produžena do 21. decembra ove godine, prenosi STA.

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Pomenuta mjera je uvedena zbog pogoršanja bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i povećanog rizika od terorizma, a nakon što je Italija uvela kontrole na granici sa Slovenijom iz istih razloga.

Za razliku od Slovenije, Italija je nedavno odlučila da produži kontrole, prenosi Tanjug.

Ministar unutarnjih poslova Franci Matoz zaključio je da ukidanje nadzora neće smanjiti bezbjednost, nego upravo suprotno.

"Policija kontinuirano prati način zaštite granice s Mađarskom i Hrvatskom te će takvim pristupom osigurati veću učinkovitost policijskog rada na terenu", rekao je Matoz.

Smatra da će ukidanje nadzora značajno olakšati protok putnika i prekogranični teretni promet na već sada vrlo opterećenim slovenačkim putevima.

Odluka vlade dolazi nakon što je Evropska komisija pozvala devet članica Šengenskog prostora koje su uvele privremene granične kontrole, uključujući Sloveniju, Italiju i Austriju, da ih postepeno ukinu.