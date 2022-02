Suđenje Miki Aleksiću: "Oštećene bolje glumice u životu, nego u profesiji"

Suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole, održano je danas u Višem sudu u Beogradu.

Aleksić je zajedno sa advokatima ušao u zgradu Palate pravde dok su ga ispred sačekali demonstranti sa transparentima na kojima piše "verujemo Mileni Radulović", "silovali su u ratu, siluju i u miru" i "pravda za žrtve, kazna za počinioce"

Više puta Miku Aleksića je prekidao sudija jer je opširno pričao, a nije se dotakao optužnice i dobio je opomenu za to. Pobunio se njegov branilac koji je rekao da odbrana smatra da u ovom predmetu nema dokaza i da je Aleksićevo izlaganje objašnjenje kako se nedostatak dokaza medijski spinovao.

"Na pripremnom ročištu sam osporio sve tačke optužnice. Polazim od toga da sam ja ovde bez pretvaranja, bez kompromisa istini, ne pristajem da budem neko drugi. Propustio sam nekoliko prilika da umrem, od kojih je poslednji put bio tokom osam meseci koliko sam bio u pritvoru. Imao sam dve otvorene operacije na srcu, tri infarkta, saobraćajne nesreće, a poslednje sam propustio tokom osam meseci u pritvoru. Poslednjih nedelja je bilo kritično. Propustio sam i ovu šansu da umrem i na to se ne gleda blagonaklono. Mislim da mi ovog puta nije oprošteno. Priveden sam na saslušanje koje se nije dogodilo. Određeno mi je zadržavanje od 48 sati, a da mi niko ništa nije objasnio. Shvatio sam da mi je uskraćeno pravo na odbranu", kaže Aleksić i dodaje da sudija za prethodni postupak nije dozvolio njegovom braniocu da mu dostavlja dokaze iz postupka koji se vodi protiv njega, piše Telegraf.

Aleksić je dodao da o optužnici može da govori na samo jedan način, i nazvao ju je greškom.

"Ona je satkana od toliko neistina, osnovano je vraćena nekoliko puta i dalje mi nije jasno kako ona postoji. Pristrasna je i netačna i bezrezervno je oslonjena na iskaze navodno oštećenih", rekao je Aleksić.

Aleksić je napomenuo da on nije nastavnik glume nego režiser i da je stavka da je nastavnik glume u optužnici netačna. Dodao je da su namjere da se kroz nepostojeći odnos nastavnika i učenika napravi nešto neprimjereno.

"Optužnica tvrdi da sam za njih bio kao Bog i tako stvorio bazu za izvršenje krivičnih dela koja mi se stavljaju na teret. Ovo je tako nizak udarac", rekao je Aleksić i pitao da li na tu konstataciju može da ostane bez komentara.

Kada je u pitanju to da su djeca imala strah od njegove kazne, on je istakao da on nije mogao da bude autoritet na tom nivou, da djeca od kuće već dolaze sa usađenm autoritetom.

"Takođe, navodi o mom odnosu prema roditeljima dece su kriminalni, a tiče se navoda da roditelji nisu smeli da ulaze u školu glume, da sam deci govorio da ništa ne pričaju roditeljima šta se dešava. Dečji strah od kazne ne stvaram ja, ono ga donosi od kuće", poručio je Aleksić.

Miroslav Aleksić se u svojoj odbrani dotakao i oštećenih i istakao da one u studiju nikad nisu bile same, već da su bile dio grupe od 20 do 25 ljudi.

"Optužnica smatra da postoji sedam devojaka u vremenskom razmaku od 10 godina, sem ispitanih devojaka i svedoka, kako oštećenih, tako i odbrane, nije bilo nikakvih istažnih radnji", rekao je Aleksić i dodao da je optužnica fatalna glupost.

Dotakao se da su oštećene govorile da im je on kao drugi otac, ali da tokom istrage niko nije pitao šta to tačno znači.

"Znam ja ko su te devojke, ja sam ih birao, dokazaću šta su radili. Svaka od ovih devojaka je imala problem sa ocem, one su to nagoveštavale. Ovde je samo jedna devojka iz porodice u kojoj postoji stabilan odnos. Kod Milene i Ive toga nema, one su imale traume. Nadam se da ću o očevima moći da pričam kad te devojke budu ispred mene. Oštećene su bolje glumice u životu, nego u profesiji", rekao je Aleksić.

Takođe, insistirao je na tome da proces bude otvoren za javnost, naročito što su se oštećene već pojavljivale u javnosti.

Glumice koje su Aleksića prijavile svjedočiće naknadno, kada ih sud pozove, a odluka o prisustvu javnosti tokom njihovog saslušanja biće naknadno donijeta.

Podsjećamo, Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksulano zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge djevojke.

Uhapšen je 16. januara i do 10. septembra je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor.

Apelacioni sud u Beogradu, inače, potvrdio je početkom avgusta u cjelosti optužnicu protiv Aleksića.