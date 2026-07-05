Težak udes u Srbiji: Sedam povrijeđenih, među njima i troje djece (VIDEO)

NIŠ - Sedam osoba, među kojima troje djece, povrijeđeno je danas, 5. jula, u saobraćajnoj nezgodi kod Niša.

Rečeno je to Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.

Povrijeđeni su prevezeni u Kliničko bolnički centar Niš, a kako saznaje Tanjug, oni nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika.

Do saobraćajne nezgode na putu kod Niša došlo je oko 14.55, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila niških registarskih oznaka marki reno i alfa romeo.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj u prekidu.

O saobraćajnoj nezgodi obaviješteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.