Tiodorović: Kentaur soj korone se širi Evropom

BEOGRAD - Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je danas povodom širenja novog soja korone kentaur, odnosno BA 2.75 koji je, kako je rekao u Evropu stigao preko Njemačke i Velike Britanije, ali da je u Srbiji i dalje dominantan BA 5 soj omikron.

On je gostujući na RTS rekao da broj zaraženih nije alarmantan, ali da je neophodna opreznost i ozbiljnost kada je riječ o preventivnim mjerama i skrenuo pažnju da su i dalje najugroženiji ljudi sa narušenim imunitetom, stare osobe i hronični bolesnici, a da klinička slika kod mlađih i zdravih osoba koje se zaraze, nije teška, da su tegobe blage, ili čak potpuno izostaju.

Tiodorović je kazao da po podacima koje dobijaju svako veče, broj oboljelih i hospitalizovanih jeste porastao, ali da još uvijek nije zabrinjavajuć i upozorio da se predviđa porast broja pozitivinih slučajeva već krajem jula i početkom avgusta, koji bi mogao da dostigne i do 2.000 pozitivno testiranih dnevno, i da je to, kako je kazao "plato" odnosno broj na kome bi trebalo i da se zadrži.

"U narednom periodu ćemo sigurno imati jednu promenu i sigurno povećanje broja hospitalizovanih koji je za sada na jednom mirnom nivou, 184 ili 200. Mislim da je taj broj daleko od nekog veoma zabrinjavajućeg broja", rekao je Tiodorović za RTS.

On je kazao da niko ne može da u potpunosti garantuje efikasnost vakcina kada su u pitanju novi sojevi, ali da najveći dio velikih laboratorijskih sistema potvrđuje da postoji jedan određeni nivo zaštite. Dodao je da se to posebno odnosi na ugrožene grupe, one koje su, kako kaže navedene i kao prioritetne za vakcinaciju.

"Niko ne kaže i ne potvrđuje, ali najveći deo velikih laboratorijskih i sistema koji imaju resurse da mogu to sve da prate govori da ipak ma jedan određeni nivo zaštite posebno onih koji bi spadali u prioritete za vakcinaciju, i dalje je neophodna, posebno najosetljivijim grupama", rekao je Tiodorović.

Tiodorović ističe da oni koji su primili tri doze vakcine, ukoliko je prošlo pet mjeseci mogu, i kako kaže preporučuje, da prime četvrtu buster dozu, a ukoliko imaju bilo kakvih nedoumica da se konsultuju sa izabranim ljekarom.

On je zaključio da nas na ljeto očekuje porast broja oboljelih, ali da će jesen biti izuzetno važna kada je u pitanju primjena preventivnih mjera, posebno kraj septembra i početak oktobra. Naglasio je da je to period kada ćemo imati povratak djece u školu, ljudi na posao, uopšte veće kretanje i prisustvo ljudi u zatvorenom prostoru.

"Budimo odgovorni, pre svega upućujem poziv i molbu onima koji su inače zdravi da razmisle ne samo o sebi već o dekama, bakama, roditeljima starijim od 60 godina, ljudima koji su sa komorbiditetom, da paze da se pridržavaju mera da ih ne zaraze. Takođe ko je vakcinisan proći će bez tegoba, ko nije verovatno neće nažalost. Pozivam sve da se vakcinišu", rekao je Tiodorović za RTS.