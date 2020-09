USKOK otkrio Kovačevićeve dogovore za orgije: "Ugrijte četiri"

Prateći skoro godinu dana komunikaciju šefa "Janafa" Dragana Kovačevića, USKOK je otkrio da je uz vođenje firme i predavanja iz ekonomije organizovao i orgije. Ili kako to istražioci nazivaju "zabave za svoje prijatelje i kolege koje su uključivale mlađe ženske osobe koje je trebalo platiti".

Istražioci su pokrenuli istragu i dostavili niz materijala, između ostalih i one koji po njima dokazuju da je Kovačević dobio 1,96 miliona kuna mita od Kreše Peteka, vlasnika "Elektrocentra Petek", koji je onda dobio poslove od "Janafa" vrijedne 40 miliona kuna. U dogovaranju poslova je više puta spomenut Tonica Rajh, pa su istražioci istakli kako je on dobar Kovačevićev prijatelj, preko čijih firmi su plaćane dame. Za Valentinovo ove godine Kovačević dogovara zabavu u jednom odmorištu čije troškove će pokriti Rajhove firme.

- Čuo sam se s Tonicom, ima ove četiri, kud ćemo s njima - pita ta osoba.

Kovačević odgovara: Nemoj četiri, tri mogu ići, reci da izaberu. Ali se onda predomišlja pa kaže: Četiri, ali ugurajte.

Osoba s druge strane odgovara: "Ima jedna nova!"

To bi značilo da su i ranije imali dame od povjerenja koje su plaćali.

Sljedeći dan Rajh i Kovačević pričaju o smještaju jer gosti stižu. Rajh kaže da je jedan gost uzeo apartman "jer ne može hodati", a Kovačević i on pričaju o razmještaju gostiju.

- Tamo ćemo smjestiti ovih sedam što dođu - kaže šef "Janafa".

Nešto kasnije dogovaraju i plaćanje, a Kovačević nije tačno znao ni kako se tačno zove firma njegovog prijatelja na koju treba ići trošak. Tonica mu kaže da je Gradnja Rajh, pričaju da Rajh treba dostaviti podatke, a izbor na kraju pada na Rajhovu firmu "Raton promet".

- Raton promet, dobro... pa ću ja onda tebi dati - kaže Kovačević.

Portal 24sata.com je pozvao Tonicu Rajha i zamolio ga za pojašnjenje njegovog angažmana u plaćanju druženja s eskort damama. Nije bio zadovoljan.

- Daj 'ajde, nemam pojma. Ne znam ništa o tome. Nemojte se ljutiti - prvo je rekao.

Na argument da je snimljen ima odgovor.

- To je izmišljeno - odvraća preduzetnik, a na pitanje jesu li onda policija i USKOK lagali kratko odgovara: "Ja bih rekao da jesu".

Na naše dalje inzistiranje, gospodin Rajh je izgubio strpljenje.

Gotovina iz banke

- Što me prozivate, šta ću vama govoriti - ljutito je odvratio i poklopio slušalicu.

Istražioci su inače snimili i niz razgovora Kreše Peteka s Kovačevićem, ali i gradonačelnicima Velike Gorice Draženom Barišićem (HDZ) i Vinkom Grgićem (SDP). Vlasnik firme Elektrocentar Petek je očito imao uhodan koruptivne šeme. Kako podsjeća 24sata.hr, on ne radi samo sa "Janafom", nego sa nizom državnih firmi, gradova, ministarstava. U zadnjih sedam godina je od ministarstava imao poslove vrijedne skoro 81 milion kuna. Firma je lani imala 680 miliona kuna prihoda, a sam Petek je u jednom ranijem intervjuu rekao i kako s privatnicima ima loša iskustva, pa najviše voli raditi s državnim firmama i institucijama. Petek u jednom razgovoru objašnjava kako posluje nepoznatoj muškoj osobi. I to je značajan dokaz kako se dogovaraju poslovi u Hrvatskoj.

- Cijela prodaja se bazira na velikom poslu, a od tih velikih poslova, ja sam sklopio 70 posto", hvali se Petek.

Sugovornik pita da je on sve velike poslove sklopio; a Petek odgovara: "Ja 70 posto, 20 posto Miroslav (sin), a 10 posto odjel nabave". Sagovornik pita je li onda nabava "samo ono..", a Petek dovršava rečenicu "samo da održe ritam".

Dakle, taj ivanićgradski preduzetnik koji radi s državom, otvoreno je rekao da je nabava zanemariva. A u godinu dana praćenja, USKOK i policija su snimili tone materijala šta to znači. U vezi s poslovima s "Janafom" se sastajao više puta s Kovačevićem, ali je vidljiva i njegova intenzivna i prijateljska komunikacija s druga dva direktora sektora Vladom Zorićem i Damirom Vrbancom. Zoriću obećava nakon što je posao prošao da će ga voditi u Abu Dabi ili Dubai.

Ali, koji su dokazi da je Kovačević uzeo mito? Petek je snimljen i kako naručuje novac u banci, podiže 1,96 miliona kuna i nosi u Slovensku 9. Tamo su prostori Kovačevićeve firme "Finkor", a istražioci navode da je šifra za prostor bio "Klub". Takođe kažu da je Kovačević tamo primao i dužnosnike "najvišeg ranga", ali ne navode koje. Prije toga je naručio od firme uplate na svoj račun, a onda zove službenicu u banku da mu do 9.11. u podne treba novac. Petek je tamo donio novac Kovačeviću. U banci je podigao 1,96 miliona kuna, iznio ih je u papirnatoj vrećici s logom banke. Javlja Kovačeviću da će kasniti.

Ovaj mu uz opasku da bolje da ne ugrožava pošiljku i sebe: "Samo polako".

Ušao je s vrećicom, a izašao je nakon nekog vremena bez nje.

I sa gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem i njegovim direktorom VG Vodoopskrbe Tomislavom Jelisavcem je Petek imao intenzivnu komunikaciju. USKOK tvrdi da su prvo ugovorili uslove kako bi Petek dobio konkurs za pročistač otpadnih voda s ponudom od 148 miliona kuna. A zatim su dogovarali i konkurs za javnu rasvjetu vrijedan 33 miliona kuna. Održao je niz sastanaka s Barišićem, a najčešće u ugostiteljskom objektu "Monami". Petek je redovno puštao poruke za "brzu kavicu" ili "rižoto", a Barišić je je uvijek nalazio vremena.

- Slušaj me. Ja sam dobil sad zadnju dokumentaciju za VG, imam ju kod sebe na sticku - javio je Petek nakon jednog od tih sastanaka.

Pohvalio se i da se ide naći s Draženom i Tomislavu Mastenu, uticajnom hadezeovcu u Zagrebačkoj županiji i šefu Vodoopskrbe i odvodnje zagrebačke županije. Masten kaže da će on doći kada završi poslovni dio, a Petek odgovara: Nemamo mi nekaj ekstra... ali budućnost je pred nama.

Još u jednom razgovoru kaže saradnicima da se ne brinu: Ja sam sve dogovorio s Draženom.

Na konkursu za pročistač je naravno prošao, na konkursu za rasvjetu nije dao najjeftiniju ponudu, pa je Barišić poništio konkurs.

Što se tiče gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića i s njim je Petek intenzivno komunicirao. U Novoj Gradišci je za Peteka namješten konkurs za solarnu elektranu vrijedan 4,1 milion kuna. Istražioci smatraju da je Grgić primio 100.000 kuna mita.

- Dobar dan, gradonačelniče, prijatelju moj - kaže Petek i dogovaraju sastanak.

Trebalo je da se nađu na parkingu jer je zbog korone sve zatvoreno. Grgiću je malo neugodno, pa kaže: "Znaš, ja sam ipak gradonačelnik, netko će me snimiti pa će me zaj......". Ali ipak se nalaze tamo.

Netom prije sastanka na parkiralištu Petek zove sina Miroslava i pita ga: Jesi li možda? a sin odgovara: Evo sad ću ti donijeti, par minuta mi daj".

Inače, za još jednu investiciju u Novoj Gradišci, onu u reciklažno dvorište, Petek vodi "zanimljiv" razgovor s vlasnikom firme SAK promet. Reciklažno dvorište je gradio za 5,1 miliona kuna. SAK promet nije mogao raditi zbog sukoba interesa, ali su pomogli da "Elektrocentar" dobije posao. Zato su dobijali pet posto.

Bez spominjanja imena, Petek kaže da je on svojih pet posto plaća SAK-u, a Siniša Klobučar iz SAK prometa kaže Peteku:

"Što da ja njemu dam 100.000 kuna?" Kada Petek odgovara da da, Klobučar odgovara da mu to nije baš tako lako: Mislim, ako njemu dam 100.000 kuna, od čeg ću ja, nije mi baš tak."

U drugom razgovoru, Klobučar kaže Peteku da je on fakturirao svoje. Petek povišenim tonom pita "A on, a on".

Klobučar mu odgovara: Pa vi ste to dogovorili njemu u kešu dati".