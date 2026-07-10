ŠABAC - Pripadnici policije uhapsili su U. M. iz Šapca i M. M. sa Uba zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva Milana Ostojića, poznatijeg pod nadimkom Sandokan, koji se dogodio u Šapcu.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičenima se na teret stavlja da su učestvovali u izvršenju teškog krivičnog djela, a nakon intenzivnog operativnog rada policije identifikovani su i lišeni slobode.

Očekuje se da će nakon saslušanja biti donijeta odluka o određivanju pritvora.

Sandokan teško ranjen ispred tržnog centra

Podsjećamo, Milan Ostojić Sandokan ranjen je u Šapcu u srijedu, 8. jula, oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu, a prema pisanju beogradskih medija, pogođen je u leđa.

Prema navodima mediji jedan metak prošao je kroz njegovo tijelo i izašao u predjelu stomaka, a Ostojić je zadobio više prostrelnih rana.

Nnakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta na njega je ispaljeno više hitaca, poslije čega je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu. Zbog teških povreda potom je transportovan na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, gdje je operisan.

Istraga se nastavlja, motiv napada još nije poznat

Inače, napad je izazvao veliku pažnju javnosti. Policija je odmah nakon incidenta pokrenula opsežnu istragu i intenzivnu potragu za izvršiocima, a današnja hapšenja predstavljaju značajan pomak u rasvjetljavanju ovog slučaja.

Istraga je i dalje u toku, a očekuje se da će nadležni organi u narednim danima saopštiti više detalja o motivu napada i eventualnoj umješanosti drugih osoba, piše Telegraf.