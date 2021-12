Ukinut pritvor Dijani Hrkalović

​BEOGRAD - Dijana Hrkalović, bivša sekretarka u Ministrarstvu unutrašnjih poslova izašla je iz pritvora.

Ona je iz pritvorske jedinice otišla u svoj stan, prenosi B92.

Istraga protiv nje završena je u četvrtak, saslušani su svi svjedoci i juče je trebalo da bude donijeta odluka da ona izađe iz pritvora.

U pritvoru u Centralnom zatvoru bila je od 15. oktobra zbog sumnje da je uticala na načelnika odjeljenja za specijalne istražne metode Dejana Milenkovića Bagzija da ne dostavi blagovremeno neke izvještaje tužilaštvu u vezi sa ubistvom Vlastimira Miloševića, poznatom kao slučaj "ubistva na tramvajskim šinama", za koje je bio optužen, a kasnije pravosnažno i oslobođen Veljko Belivuk, koji je sada optužen za pet ubistava.

"Svih 20 svedoka je saslušano, svedoka koji imaju veze sa Bagzijem, a ne sa njom. Nju su u pritvoru držali na osnovu tačke dva, a to je da ne bi uticala na svedoke", rekao je Ahmed Delimeđac, njen advokat. On je dodao da se "non stop ponavljaju saslušanja svedoka".

"Tih 20 svedoka je nije ni spomenulo. Više nemaju na osnovu čega da je drže, svako dalje držanje nje u pritvoru je nezakonito", tvrdi advokat Hrkalovićeve.

Dijana Hrkalović je, podsjetimo, krajem novembra ponovo saslušana u Tužilaštvu za organizovani kriminal u okviru proširene istrage koja se protiv nje vodi zbog trgovine uticajem, rečeno je u tom tužilaštvu.

"Dijanu Hrkalović terete da je nezakonito naredila da se sluša Darko Elez", rečeno je za Blic.