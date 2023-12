Ustaški natpisi na pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj (FOTO)

BJELOVAR - Na ulazu Pravoslavne crkve svete Trojice u Bjelovaru jutros su osvanula ustaška obilježja i znakovi.

Kako piše MojPortal natpis "Za dom spremni" i broj 14/88 koji je kao numerološka kombinacija brojeva u širokoj upotrebi među neonacistima, zgranuli su Bjelovarčane.

Naime, broj 14 označava slogan od četrnaest riječi na engleskom jeziku: "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("Moramo obezbjediti budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu") Davida Lanea, pripadnika rasističke organizacije The Order, dok broj 88 – označava izraz "Haj Hitler". Broj 8 stoji za osmo slovo engleske abecede "H".

"Ispred crkve smo zatekli pravoslavnog svećenika Stefana Maksimovića koji u ovome trenutku ne smije davati izjave", piše MojPortal.

Tko je napravio štetu na inače, zaštićenoj građevini u srcu Bjelovara, trebala bi otkriti policija koja u ovim trenucima radi uviđaj..

Podsjetimo, spomenuta crkva nedavno je obnovljena. Osim krova, postavljena je i nova fasada.

Početkom ove godine bjelovarski gradonačelnik primio je jereja bjelovarske crkve Svete Trojice Stefana Maksimovića koji je, između ostaloga, kazao da je prije dolaska u Bjelovar bio zabrinut kako će ga ljudi prihvatiti, međutim ispostavilo se da je briga bila bezrazložna jer je, kako je naglasio, doista jako lijepo primljen.

