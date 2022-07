Varhelji i Mišel čestitali Sobranju

BRISEL - Evropski zvaničnici pozdravili su izglasavanje vladinih zaključaka o nastavku pregovaračkog procesa o priključenju Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji.

Komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je glasanje u Sobranju koje, kako je poručio, daje vladi jasan mandat za početak prve međuvladine konferencije Sjeverne Makedonije i EU.

"Radujemo se otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom", napisao je Varhelji na Tviteru.

I welcome the result of today’s vote after last days of deliberate discussions in Parliament giving clear mandate for Gov’t to start 1st IGC based on FR proposal. We look forward to open accession negotiations w/. #NorthMacedonia belongs to the