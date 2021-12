Vučić: Bolje čuvati mir nego se vraćati u prošlost

TIRANA - Ako postoji dobra volja moguće je pronaći kompromisno rešenje, a ako ne, onda je uvek bolje čuvati mir, nego se vraćati u prošlosti i međusobno se provocirati, govoriti o osveti, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je u Tirani tako odgovorio na pitanje kosovske televizije "Kljan" da li će se izviniti za ratne zločine počinjene na Kosovu, rekao da svaki put kada dođe na KiM dobija od iste televizije isto pitanje.

"Bilo je ratnih zločina na obe strane. Nema sumnje u to. Uvek sam bio protiv svih ratnih zločinaca i smatram da ti ljudi moraju biti privedeni pred lice pravde i kažnjeni. Ali govoriti samo o jednoj naciji ili tražiti da se njihov predstavnik izvini drugoj, moguće je samo ako je bilo zločina samo na jednoj strani, a to nije slučaj. Kada kažete Srbi su počinili zločine, mogu navesti desetine koje je počinila takozvana OVK protiv srpskih civila", poručio je on.

Istakao je da je mnogo važnije za sve da se govori o iskrenom pomirenju, životu, o onome što će da zbliže naše narode, a ne da tražimo dovoljne razloge i izgovore da se udaljavamo, da pravimo neprijatelje jedni od drugih.

"Imamo različita mišljenja o budućnosti Kosova - vi verujete da je to nezavsina država, mi to ne radimo, smatramo da je Kosovo u saglasnosti s Rezolucijom UN 1244 deo Srbije. Ali treba da razgovarmao kroz dijalog u Briselu o tome. Uveren sam da, ako postoji dobra volja, možemo pronaći kompromisno rešenje, a ako ne, bolje je čuvati mir nego vraćati se u prošlost, provocirati se međusobno i govoriti o osveti", zaključio je on.